Воювати з жінками можуть лише мерзотники та вороги України

Дмитро Ярош Народний депутат 8 скликання

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Нинішня влада або дурна, або ворожа Україні

По-перше, воювати із жінками - ницо. Такі дії можуть проводити тільки мерзотники, під... та вороги України.

По-друге, існуюча влада кожного дня втрачаючи свій рейтинг, війною з патріотами України, втрачає свою, і так не дуже високу, легітимність.

По-третє, все що зараз відбувається, нагадує мені спецоперацію Кремля, а отже потребує адекватних дій українського народу і патріотів у силових державних структурах.

По-четверте, я вже неодноразово заявляв про те, що революціонізацією ситуації в Державі скористається Путін та його маріонетки в Україні. Йдучи на радикальні заходи, патріоти мають це усвідомлювати, бо те, що зараз є владою, геть цього не розуміє. Вона - або дурна, або ворожа Україні. По-п’яте, постійно циркулює інформація про можливе широкомасштабне вторгнення Московії в Україну. Вони до цього готуються щодня. Отже, і ми маємо бути готовими. Розраховувати на Верховного головнокомандувача та новосформовані владні структури не приходиться. Думаю, що більшість із цих владоможців створять уряд України у вигнанні, «відступивши» десь до Ізраїля... Тому зараз, як ніколи, необхідно, нарешті, об’єднатися всім державницьким силам як позапарламентським, так і парламентським. Випрацювати чіткий план дій, сформувати структури, які в разі другого етапу нашої війни за Незалежність, зможуть контролювати ситуацію в Державі та відбивати широкомасштабне вторгнення ворога. І останнє. Окремі легкопіхотні підрозділи УДА, тільки за останній тиждень, знищили декілька позицій ворога та ліквідували 2 терористів, снайпери УДА весь час «на полюванні» і також ліквідовують ворогів, наші «Госпітальєри» надають парамедичну допомогу українським воїнам на багатьох ділянках ліні фронту... Ми не втомились від війни. Ми прагнемо Перемоги. І ми її отримаємо. Незалежно від того, хоче цього тимчасова влада, чи ні... Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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