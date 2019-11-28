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    Думки вголос

    Воювати з жінками можуть лише мерзотники та вороги України

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Волонтерка Маруся Звіробій. Сьогодні вранці силовики провели в неї вдома обшук - Воювати з жінками можуть лише мерзотники та вороги України
    Волонтерка Маруся Звіробій. Сьогодні вранці силовики провели в неї вдома обшук

    Нинішня влада або дурна, або ворожа Україні

    По-перше, воювати із жінками - ницо. Такі дії можуть проводити тільки мерзотники, під... та вороги України.

    По-друге, існуюча влада кожного дня втрачаючи свій рейтинг, війною з патріотами України, втрачає свою, і так не дуже високу, легітимність.

    По-третє, все що зараз відбувається, нагадує мені спецоперацію Кремля, а отже потребує адекватних дій українського народу і патріотів у силових державних структурах.

    По-четверте, я вже неодноразово заявляв про те, що революціонізацією ситуації в Державі скористається Путін та його маріонетки в Україні. Йдучи на радикальні заходи, патріоти мають це усвідомлювати, бо те, що зараз є владою, геть цього не розуміє. Вона - або дурна, або ворожа Україні.

    По-п’яте, постійно циркулює інформація про можливе широкомасштабне вторгнення Московії в Україну. Вони до цього готуються щодня.

    Отже, і ми маємо бути готовими. Розраховувати на Верховного головнокомандувача та новосформовані владні структури не приходиться.

    Думаю, що більшість із цих владоможців створять уряд України у вигнанні, «відступивши» десь до Ізраїля...

    Тому зараз, як ніколи, необхідно, нарешті, об’єднатися всім державницьким силам як позапарламентським, так і парламентським. Випрацювати чіткий план дій, сформувати структури, які в разі другого етапу нашої війни за Незалежність, зможуть контролювати ситуацію в Державі та відбивати широкомасштабне вторгнення ворога.

    І останнє. Окремі легкопіхотні підрозділи УДА, тільки за останній тиждень, знищили декілька позицій ворога та ліквідували 2 терористів, снайпери УДА весь час «на полюванні» і також ліквідовують ворогів, наші «Госпітальєри» надають парамедичну допомогу українським воїнам на багатьох ділянках ліні фронту...

    Ми не втомились від війни. Ми прагнемо Перемоги. І ми її отримаємо. Незалежно від того, хоче цього тимчасова влада, чи ні...

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія війна Путін
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