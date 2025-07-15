Американець, який два роки шпигував для окупантів з України, отримав російський паспорт

Церемонію вручення паспорта провели в представництві терористичного угруповання «ДНР» у Москві

Громадянин США Деніел Мартиндейл, який протягом двох років мешкав в Україні й займався шпигунством на користь РФ, отримав російське громадянство згідно з указом диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, передає «Главком».

За даними російських видань, Мартиндейл із 2022 до 2024 року на території України надавав Росії відомості про місця дислокації підрозділів ЗСУ та іншу інформацію. Американця евакуювали із зони бойових дій восени 2024 року.

Церемонію вручення паспорта провели в представництві терористичного угруповання «ДНР» у Москві. Мартиндейл також отримав так званий «орден ДНР».

Зокрема, Мартиндейл розповів, що під час отримання паспорта РФ відчув, що заново народився: «10 років тому, задовго до нинішніх конфліктів, у мене в серці з'явилося переконання, що Росія – це не тільки мій дім, а й моя сім'я. Я надмірно радий, що тепер це не тільки в серці, а й по праву».

Раніше суд Олд-Бейл визнав винними трьох громадян Болгарії, звинувачених у шпигунстві на користь Росії. Після понад 32 годин обговорень суд присяжних виніс одностайний вирок 33-річній лаборантці Катрін Івановій, 30-річній косметологині Вані Габеровій та 39-річному художнику Тихомиру Іванчеву, які до арешту проживали у Лондоні. Усі троє входили до шпигунської мережі, якою керував австрійський бізнесмен Ян Марсалек, що у 2020 році втік до Росії.