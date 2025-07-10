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Шпигунський скандал у Єврокомісії: перекладачку звільнили за підозрою у роботі на Москву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шпигунський скандал у Єврокомісії: перекладачку звільнили за підозрою у роботі на Москву
Сама ж перекладачка висловила «велике здивування» ситуацією
фото: EPA-EFE

Єврокомісія звільнила перекладача за підозрою у шпигунстві на користь Москви

Європейська комісія звільнила перекладачку з французько-українським громадянством після підозр у несанкціонованому записі закритих переговорів між президентом Володимиром Зеленським та лідерами ЄС у Брюсселі. Перекладачці було анульовано акредитацію та заборонена подальша робота в установі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Як зазначає видання, сама перекладачка вважає, що сталося «непорозуміння». Інцидент стався 19 грудня 2024 року під час засідання, де була необхідна участь українського перекладача через присутність президента Зеленського. Перекладачам суворо заборонено робити будь-які письмові нотатки.

Саме пані І. – так видання називає перекладачку – була помічена під час фіксації змісту дискусій у перекладацькій кабіні. Її дії викликали підозри в чеських колег, які негайно повідомили службу безпеки. Охорона одразу ж перервала її роботу, вилучила нотатки та вивела з приміщення. У той же день було розпочато розслідування, а її акредитацію анулювали.

Європейська комісія підтвердила факт порушення внутрішнього кодексу поведінки та прийняла рішення більше не користуватися послугами цієї перекладачки.

Видання Le Monde зазначає, що пані І. має французько-українське громадянство, а її батьки – росіяни. Вона разом із сестрою проживала в Україні, одна з них також народилася в РФ. Обидві сестри понад двадцять років працювали як самозайняті перекладачки для таких міжнародних структур, як НАТО, Європейська комісія, а також міністерства оборони та закордонних справ Франції.

Пані І. здобула дипломи з англійської мови, іноземної літератури та психології у Києві у 2002 році, а згодом завершила навчання в Інституті перекладачів, усних перекладачів та міжнародних відносин у Страсбурзі.

Попри відсторонення від роботи в Єврокомісії, офіційного виключення зі списків перекладачів НАТО та французьких відомств поки що не відбулося. На запит Le Monde французьке дипломатичне джерело підтвердило, що цього року вона брала участь у щонайменше двох міжнародних конференціях за запитом МЗС Франції.

Проте, за інформацією видання, посольства України у Франції та Бельгії обмежують її участь у заходах за участі українського президента. Представник української канцелярії в Парижі стверджував, що вона могла підтримувати контакти з російськими офіційними структурами.

У коментарі для Le Monde перекладачка висловила «велике здивування» ситуацією, назвавши її «непорозумінням». Вона зазначила, що все її професійне життя було «позначене дотриманням етичних норм», і відмовилася коментувати ведення нотаток, пославшись на таємницю професії.

Водночас Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції (DGSI), яка займається контррозвідкою, заявила, що не отримувала жодної інформації щодо цієї справи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Зустріч відбулася напередодні конференції з відновлення України, яка проходитиме 9–10 липня.

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Теги: Володимир Зеленський Єврокомісія шпигун скандал

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