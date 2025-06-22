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Відомий актор потрапив у гучний скандал через допис про «втому від війни»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зірка кіно та серіалів заявив, що «на високих рівнях усе зроблено», щоб війна тривала
фото з відкритих джерел

Публікацію Артемія Єгорова розкритикували актори театру та кіно, які нині боронять Україну від російських загарбників

Актор Артемій Єгоров, відомий за ролями у серіалах «Сусідка», «Песики» та «Карпатський рейнджер», викликав шквал обурення після оприлюднення в Instagram допису. Він заявив, що втомився від війни і вважає, що її потрібно завершити, адже «на високих рівнях усе зроблено, щоб вона тривала». Про це повідомляє «Главком».

«Війну треба завершувати. Я не знаю як саме, але її треба зупиняти. Зараз не прийнято говорити вголос, що ти втомився. Але я – втомився. Справді. Киньте в мене камінь, якщо ви – ні», – написав актор.

Згодом Єгоров видалив допис та закрив акаунт в Instagram. Але скандалу це не зупинило, оскільки актори, які сьогодні воюють у лавах ЗСУ, публічно висловили своє обурення.

Так, актор-захисник Костянтин Темляк, реагуючи на допис Єгорова, прямо заявив: «Я хочу, щоб таким людям, як Артемій Єгоров, дозволити виїхати з країни назавжди».

Костянтин Темляк відреагував на допис Єгорова
Костянтин Темляк відреагував на допис Єгорова
скріншот

Інший актор, Данило Мірешкін, розгромив допис Єгорова, назвавши його «маніпулятивним боягузтвом» і прикладом поширення ворожих наративів. «Артемій не розуміє найпростішого: якщо Росія зупиниться – війна припиниться. Якщо ж ми перестанемо захищатися – нас не буде. І тоді ворог житиме у квартирі самого Артемія», – написав він.

Мірешкін підкреслив, що будь-яка «пауза» лише дозволяє Росії перегрупуватися, усунути свої слабкості й готувати новий наступ. Також він наголосив, що Єгоров фактично знецінює жертви захисників, коли ділить українців на «казнокрадів» і «фанатиків», які буцімто дарма продовжують боротьбу. «Теза «до кінця» – це калька з російської пропаганди «до останнього українця». А слова про «високі рівні» з того ж арсеналу: «ми нічого не вирішуємо, ми маленькі люди». Українці навпаки – діють. Їхні маленькі дії рятують життя», – зазначив актор.

Данило Мірешкін розкритикував Єгорова
Данило Мірешкін розкритикував Єгорова
скріншот

Крім того, на допис Єгорова відреагувала й акторка Катерина Вишнева. Вона засудила допис актора та заявила, що подібні висловлювання це зневага до воїнів, які віддали своє життя за Україну.

«Я зла, розчарована в деяких людях. Але не втомлена. Війна триває, і завершувати її лише тому, що хтось «втомився», хоча сам і не був там, це зневажити всіх, хто віддав життя, здоров’я й майбутнє заради нас. Я не втомилася. Я буду донатити, допомагати, підтримувати й шанувати», – зазначила вона.

Катерина Вишнева заявила, що не втомилася від війни і продовжуватиме підтримувати захисників
Катерина Вишнева заявила, що не втомилася від війни і продовжуватиме підтримувати захисників
скріншот

Нагадаємо, 13 червня відбувся концерт Вєрки Сердючки в одному з закладів Києва. Артистка заспівала російською деякі пісні зі свого репертуару. У мережі опублікували кадри з цього концерту, що викликали хвилю критики з боку українців.

До слова, колишній керівник Театру на Лівому Березі, відомий режисер Стас Жирков побажав акторові Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайлу Кукуюку «попрацювати над своєю людяністю і професійністю».

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Теги: росія війна скандал

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