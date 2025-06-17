Атака на Київ: у столиці є перебої зі світлом, пошкоджено гуртожиток

Один із київських гуртожиків постраждав через нічні удари країни-терористки

У ніч на 17 червня Росія атакує Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, виниклі пожежі, а також пошкоджено гуртожиток, повідомляє «Главком».

У столиці пошкоджено гуртожиток внаслідок ворожої атаки. У мережі з'явилися моторошні кадри.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів деталі про атаку:

У Дніпровському районі уламок шахеда застряг в стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих;

У Подільському уламки дрону впали на відкритій місцевості без подальших наслідків;

В Оболонському пошкоджено авто, без пожежі.

Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому – в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики. Бригади енергетиків уже працюють.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.