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Росія ввезла авіазапчастини на мільярд євро, попри санкції – Yle

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Росія ввезла авіазапчастини на мільярд євро, попри санкції – Yle
Санкції Євросоюзу та США забороняють постачати Росії запчастини для літаків
фото з відкритих джерел

Москва закуповує запчастини через треті країни, оминаючи західні санкції

Російська Федерація за роки повномасштабної війни імпортувала деталі для літаків Boeing та Airbus на 1 млрд євро. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на Yle.

«Величезна кількість деталей найбільших у світі виробників літаків Airbus та Boeing потрапляє до рук росіян, попри санкції. При цьому компанії стверджують, що дотримуються санкційного режиму», – йдеться у статті.

Масштабний аналіз, проведений відділом журналістських розслідувань Yle, показує, що після лютого 2022 року до країни-агресорки Росії потрапили авіаційні деталі на суму не менш як мільярд євро. Росії дуже потрібні ці запчастини, оскільки до війни країна орендувала у західних лізингових компаній близько 500 літаків, які вона так і не повернула.

«На російську авіаційну галузь було накладено надзвичайно жорсткі санкції, які, як передбачалося, мали паралізувати насамперед цивільну авіацію. Однак Росія створила мережу, за допомогою якої вона набуває значної кількості авіаційних запчастин для внутрішнього використання» – йдеться в матеріалі. 

З лютого 2022 по вересень 2024 року до Росії нелегально ввезли запчастини для Airbus на 600 млн євро та для Boeing – на 400 млн євро. Йдеться про двигуни, салонне обладнання, а також системи, які можуть мати військове застосування, зокрема радари та бортові комп'ютери.

У схемах брали участь понад 360 компаній із Туреччини, Китаю, ОАЕ, Габону та інших країн. Частина вже потрапила до західних санкційних списків. Серед головних одержувачів – російські перевізники, зокрема S7 Engineering, яка обслуговує західні літаки.

Окремі партії надходили до Росії також через Індію. Журналісти Investigate Europe встановили, що з цієї країни до РФ було відправлено понад 700 вантажів, які містили критично важливі деталі, зокрема для військової авіації. За даними, близько чверті з них отримала компанія Utair, яка від грудня 2024 року перебуває під санкціями ЄС. За офіційною статистикою, російські авіакомпанії мають 1138 літаків, з яких близько 66% – це Boeing і Airbus. Ці літаки забезпечують 90% пасажирських перевезень у країні.

Нагадаємо, у пасажирського літака російського виробництва Superjet-100, який летів з Москви до грузинського Батумі, під час польоту відірвало капот.

До слова, у США під час польоту загорівся двигун пасажирського літака. У США літак American Airlines зі 153 пасажирами повернувся в аеропорт Лас-Вегаса після того, як з одного з його двигунів почав йти дим та виднілося полумʼя.

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Теги: авіація санкції росія літак

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