Затримано китайських шпигунів, які хотіли викрасти документацію про ракетний комплекс «Нептун»

Один із затриманих заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві

Саме з «Нептуна» було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва»

У Києві затримано 24-річного громадянина Китайської Народної Республіки, якого підозрюють у шпигунстві. Колишній студент, відрахований за неуспішність, намагався завербувати українського громадянина, що мав доступ до розробок озброєнь Сил оборони. За даними слідства, він збирав інформацію про унікальний ракетний комплекс «Нептун», який знищив крейсер «Москва», щоб передати її своєму батькові – особі, пов'язаній з органами безпеки та генеральним штабом Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Як повідомили прокурори, 26 червня про підозру в шпигунстві було повідомлено громадянину Китайської народної республіки за ч. 1 ст. 114 КК України. Ним виявився 24-річний ексстудент київського університету, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували з вишу за академічну неуспішність. Він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони.

24-річний громадянин Китаю намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони фото: Служба безпеки України

Зазначається, що під час досудового розслідування, яке здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ в місті Києві та Київській області встановлено, що іноземець збирав та мав передати своєму батькові, який має тісні звʼязки з органами безпеки та Генеральним штабом Китаю, документацію про ракетний комплекс «Нептун».

Колишній студент-іноземець був затриманий під час отримання цієї інформації від працівників українських спецслужб та при спробі її передати фото: Служба безпеки України

«Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з «Нептуна» було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва», – пояснили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, під час отримання цієї інформації від працівників українських спецслужб та при спробі її передати, колишній студент-іноземець був затриманий. Наразі перебуває під вартою. Інший фігурант – його батько, постійно проживав в КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Вчергове батько підозрюваного заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві, зазначили у генпрокуратурі.

«9 липня в межах досудового розслідування він був затриманий. Прокуратура планує останньому вручити повідомлення про підозру у шпигунстві та звернутись до суду з клопотанням про тримання його під вартою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ) на Донеччині: він готував координати для повітряних атак росіян на прифронтову Костянтинівку. Ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Росіяни завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.