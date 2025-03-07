Британський суд визнав трьох громадян Болгарії російським шпигунами

Засуджені можуть провести за ґратами понад десять років

Суд Олд-Бейл визнав винними трьох громадян Болгарії, звинувачених у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Після понад 32 годин обговорень суд присяжних виніс одностайний вирок 33-річній лаборантці Катрін Івановій, 30-річній косметологині Вані Габеровій та 39-річному художнику Тихомиру Іванчеву, які до арешту проживали у Лондоні.

Усі троє входили до шпигунської мережі, якою керував австрійський бізнесмен Ян Марсалек, який у 2020 році втік до Росії.

Марсалек керував стеженням за журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим в Іспанії, Австрії та Болгарії, причому у цій операції трали участь усі троє обвинувачених.

Також Марсалек наказав членам угруповання, включно з Івановою, викрасти номери мобільних телефонів українських військових, які проходили підготовку у німецькому Штутгарті.

Тепер на трьох засуджених чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 14 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що Болгарія у вересні 2023 року видворила священиків РПЦ, які виявилися російськими шпигунами.

Також стало відомо, що у січні 2025 року британські ВМС були занепокоєні дивними звуками в океані. Біля узбережжя Шотландії почалися пошуки російських дронів, проте потім з’ясувалося, що порушниками спокою були кити.