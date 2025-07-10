Партизани «Атеш» вивели з ладу логістику росіян

Партизани «Атеш» завдали подвійного удару по логістиці росіян у Волгограді та Криму

Рух «Атеш» заявив про успішне проведення двох диверсій, які серйозно пошкодили військову логістику Росії у Волгограді та тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями партизанів, ці дії спричинили значні перебої у русі поїздів, що використовувалися для перекидання техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на лінію фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Удар по Волгограду: Параліч ключового залізничного вузла

фото: Атеш

фото: Атеш

Агенти «Атеш» провели успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді. Було виведено з ладу релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького.

Цей вузол є ключовою ланкою у перекиданні військових вантажів на південний та східний напрямки фронту. За інформацією «Атеш», диверсію готували заздалегідь, щоб завдати максимального ефекту саме тоді, коли противник на фронті почне відчувати «снарядний голод». Це, за їхніми словами, обмежує роботу артилерії за рахунок введення лімітів на використання боєприпасів і знижує інтенсивність штурмових дій.

Виведення з ладу релейного обладнання спричинило серйозні перебої в русі поїздів, порушивши військову логістику та графіки передислокації, а також постачання боєприпасів до лінії фронту. Партизани наголошують: «Ми діємо точно, рішуче і безкомпромісно. Удари по логістиці – це удари в серце військової машини».

Диверсія у Криму: Знищення логістичної нитки біля Керченського мосту

фото: Атеш

фото: Атеш

Практично одночасно агент руху «Атеш» провів ще одну успішну диверсію біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму. Тут також було знищено релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченський міст.

Ця ділянка шляху є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перекидають техніку, паливо та особовий склад. «Атеш» заявляє, що цей удар по логістичній нитці затримав важливі поставки військових вантажів.

«Крим завжди буде українським, а підтримка кримчан – основа нашого руху. Ми продовжимо працювати в тилу ворога, і земля тут буде горіти під ногами окупантів!» – заявили представники руху, натякаючи на подальші дії проти окупаційних сил.

Нагадаємо, у Криму зафіксовано приліт у будинок заступника глави Чечні Мурада Саїдова.