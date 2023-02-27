Американець придбає для України карети швидкої на три млн доларів

Пожертва покриє купівлю 15 машин швидкої допомоги Toyota Land Cruiser та витрати на їхню експлуатацію на фронті

Американський мільярдер українського походження Білл Екман пожертвував 3,3 млн доларів на купівлю спеціалізованих машин швидкої допомоги для України. Про це повідомило Reuters.

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Пожертва Екмана покриє купівлю 15 машин швидкої допомоги Toyota Land Cruiser та витрати на їхню експлуатацію на фронті. Фонд Екмана Pershing Square Capital Management управляє активами приблизно на 16 мільярдів доларів.

Повідомляється, що один повнопривідний Land Cruiser у версії «швидкої» коштує приблизно 116 тисяч доларів. Машини мають високий дах, який дозволяє медичному персоналу надавати допомогу постраждалим у положенні стоячи.

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За інформацією Forbes, статки Екмана, чий прадід емігрував до США з України, оцінюються в 3,5 млрд доларів. Мільярдер і його дружина, Нері Оксман, пообіцяли віддати більшу частину свого статку на благодійність. Вони підтримують різні ініціативи – від медичних досліджень до надання допомоги постраждалим від землетрусу на Гаїті.

Нагадаємо, що в Литві завершився збір коштів на радари протиповітряної оборони, які збираються передати на потреби Збройних сил України. Загалом було зібрано 14 мільйонів євро, що втричі більше, ніж планувалося на початку.



