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Литовці зібрали 14 млн євро на радари для української ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Литовці зібрали 14 млн євро на радари для української ППО
фото з відкритих джерел

Пристрої зможуть виявляти всі типи, розміри та швидкості об'єктів, що пересуватимуться небом

У Литві завершився збір коштів на радари протиповітряної оборони, які збираються передати на потреби Збройних сил України. Загалом було зібрано 14 мільйонів євро, що втричі більше, ніж планувалося на початку. Про це повідомила організація, яка займалася збором коштів.  

«14 млн євро від литовців на покупку радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Ми повернемось», – повідомив координатор збору коштів Андрюс Тапінас.

Зазначається, що на зібрані литовцями кошти будуть придбані радари ізраїльського виробництва.  Загалом планується закупити 14 радарів, по мільйон євро кожний.

Як зауважив один зі спонсорів ініціативи Йонас Охман, радари, які планують закупити, «можуть виявляти всі типи, розміри та швидкості об'єктів, що рухаються небом», пише агенція AFP.

Збір коштів на радари ППО розпочався 30 січня. Його проводили організація Blue/Yellow, інтернет-телеканал Laisvės TV, фонд 1K fondas та Stiprūs kartu («Сильніші разом»), а також суспільний мовник LRT.

Нагадаємо, що 10 лютого Литва направила в Україну обіцяні в рамках військової допомоги зенітні установки L70, які призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів у будь-яких погодних умовах.

Раніше повідомлялося, в Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно у Литві зібрали кошти на радари ППО для України. Прості люди та спонсори перевели на рахунки волонетрів 6 млн євро лише за 5 днів.

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Теги: Литва системи ППО радари

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