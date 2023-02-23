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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Що зараз реально відбувається в РФ. Три головні тези

glavcom.ua
Окупанти готуються до нового великого наступу
фото з відкритих джерел

Бахмут – це важливо для Пригожина, але не для Путіна

Протягом останніх двох днів прочитав багато про беззсмітовні промови Путіна. Проте, дозволю собі не погодитися і спробую коротко виділити ряд важливих для нашого розуміння аспектів того, що зараз реально відбувається в РФ.

1. Вибори, можливо, важливіші, за війну.

Це, на перший погляд, парадоксальне твердження є одним з визначальних для майбутнього аналізу всього того, що вже відбувається і буде відбуватися в РФ. Путін, в своїй психології, людина-процес, а не людина-імпульс і дія. Для нього найважливішими є ті процеси, які забезпечують його комфорт у владі. Нинішня, санкціонована ним війна з Пригожиним і заганяння Кадирова в Чечню, без права брати участь у всеросійській повістці дня (як мінімум в найближчій перспективі) це найважливіше на сьогоднішній день. Путін, ще з часів протистояння Єльцин-Горбачов усвідомив, що людина з мандатом довіри виборця завжди має вищу легітимність ніж людина з мандатом довіри від еліт. Виборець дає йому можливість маніпулювати елітами. І тому, йому потрібно відносно чесно вигравати в 2024 році. Війна, в контексті виборів, не буде такою страшною, якщо він в зародку не задушить праву фронду, яка з’їдає його ядерний електорат. При чому це не просто ядерний електорат – це найбільш радикальний електорат, чия ідеологія стала основою для всієї нинішньої пропагандистської машини.

2. Бахмут – це важливо для Пригожина, але не для Путіна

Пригожин потрапив у пастку Бахмута, на взяття якого він поставив все. Для Путіна більш важливо повернутися до формули «У Росії є два союзники – армія та флот». Пригожин в цю формулу не вписується. Що для нас більш важливо, так це те, що після виступів Путіна, дата взяття Бахмуту для нього не має великого значення. Він вважає, що нове переформатування армійських округів і нова модель управління армією, нарешті наведуть там порядок (повертаємося до теми процесу, як основи мислення Путіна) і поступово російська армія буде рухатися вперед. При цьому, ми любимо зациклюватися на датах (наказав взяти Донбас до 1 травня, наприклад). Йому все одно коли це буде, йому важливо в своїй голові уявляти, що все йде по плану.

3. Ставка на накопичення боєзапасів чи бліц-криг?

Коли ми говоримо про великий наступ, то маємо розуміти: росіяни справді до нього готуються і справді накопичують живу силу і техніку (більш детально про це в п’ятницю ми напишемо в нашому огляді Інституту майбутнього). Якщо коротко, у них дилема. Почати наступ зараз поки нам ще не дали достатньо зброї, але й вони не до кінця готові, чи зробити це в травні-червні, коли вони будуть більш готовими, але й ми отримаємо багато що.

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Джерело
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Теги: Донбас Бахмут наступ модель машини путін війна армія вибори росіяни

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