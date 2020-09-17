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    Продаж TikTok: Трамп назвав головну умову для Oracle

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    <div class="alt">TikTok, у якого близько 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що ніколи не буде ділитися даними з владою Китаю</div> <span></span> - Продаж TikTok: Трамп назвав головну умову для Oracle
    TikTok, у якого близько 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що ніколи не буде ділитися даними з владою Китаю

    Трамп зазначив, що повинна бути 100%-а угода з точки зору національної безпеки

    Президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США. Про це повідомляє CNBC.

    «Ні, я ні під чим не готовий підписатися ні під чим, я не бачив угоди. Нам потрібна безпека, особливо в тому, що стосується Китаю», – сказав він.

    Напередодні компанія Oracle підтвердила, що уклала угоду з ByteDance, китайським власником додатка для обміну відео TikTok.

    Нагадаємо, Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

    Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

    США Дональд Трамп президент безпека TikTok
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