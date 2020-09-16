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    У світі

    Трамп назвав найважчий момент свого президентства

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    Дональд Трамп заявив, що&nbsp;шість його друзів померли від коронавірусу - Трамп назвав найважчий момент свого президентства
    Дональд Трамп заявив, що шість його друзів померли від коронавірусу

    До пандемії справи у президента США йшли добре

    Президент США Дональд Трамп назвав найважчий момент під час свого першого терміну на посаді глави держави.

    Про це він розповів в ефірі телеканалу ABC.

    «Без сумніву це була вся ця річ з Covid-19 або, як я його називаю, китайський вірус, тому що справи йшли так добре», – сказав Трамп.

    На питання, чому він навчився під час епідемії, Трамп відповів, що дізнався, наскільки крихке життя. Він згадав, що шість його друзів померли від коронавірусу.

    Президент США також зазначив, що по-іншому став дивитися на укладену з Китаєм торгову угоду через коронавірус, в поширенні якого він звинувачує Пекін. При цьому Трамп назвав угоду хорошою.

    До слова, напередодні США програли торговельний спір Китаю.

    США Китай Дональд Трамп політика президент вірус коронавірус
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