Американські фермери зменшують поголів'я свиней і прогнозують «голодні бунти»



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Фермери говорять, що наразі ціна на свинину впала у середньому на 50% і їм не вигідно утримувати тварин

М’сопереробні заводи закриваються на карантин через зараження працівників коронавірусом, а у магазинах зростає попит на м'ясо, - ЗМІ

Американські фермери через закриття м’ясопереробних заводів змушені зменшувати поголів’я свиней, не зважаючи на дефіцит м’яса у супермаркетах. Про це повідомив телеканал «Голос Америки».

За словами фермерів, м’сопереробні заводи закриваються на карантин через зараження працівників коронавірусом.

«І хоча закриваються не всі підприємства, проте все одно це призводить до перебоїв з постачанням м’яса до магазинів», - йдеться у повідомленні.

Фермери говорять, що наразі ціна на свинину впала у середньому на 50% і їм не вигідно тримати тварин, тому доводиться зменшувати поголів’я. Причин зниження цін на м’ясо декілька, але найголовніша – це зменшення попиту, як на внутрішньому , так і на зовнішньому ринках збуту.

«Закриття ресторанів, шкіл та інших закладів громадського харчування означає, що комерційний попит на свинину впав, а споживчий навпаки – зріс, однак недостатньо, щоб збалансувати ситуацію», - відзначають аналітики.

Аналітик Карл Сетцер вважає, що не варто очікувати найближчим часом покращення.

Фермери ж стверджують, що у країні можуть початися «голодні бунти», якщо м’ясопереробні заводи продовжать закриватися, адже американці не звикли до проблем з постачанням харчів.

«Нещодавно президент Дональд Трамп заборонив припиняти переробку м’яса, рішення яке привітали фермери, адже наразі, безперебійний ланцюг поставок продукції від фермерів до столу опинився під загрозою», - повідомляє видання.