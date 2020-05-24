Вчені зробили новий прогноз щодо закінчення пандемії Covid-19



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«Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозованих датах закінчення пандемії, небезпечний, тому що він може послабити дисципліну і контроль, і викликати поширення вірусу» - вчені

Вчені університету попереджають, що їх прогнози не повинні призводити до поспішного згортання обмежувальних заходів по всьому світу

Пандемія коронавірусу в світі може завершитися в грудні 2020 року. Про це свідчать дослідження вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну, повідомляє New York Post.

«Світ може розраховувати на те, що пандемія зникне в грудні», – йдеться в повідомленні.

У США кінець боротьби з коронавірусом прогнозують на вересень.

Як відзначає видання, в Сінгапурському університеті технологій та дизайну дослідники використовують штучний інтелект для постійного оновлення своїх графіків «життєвого циклу» пандемії по країнах світу.

Наприкінці квітня їх прогнози показували, що в США не буде вірусу 20 вересня, а у Великій Британії – кінець коронавірусу настане вже 27 серпня. Але з тих пір вчені видалили графіки зі свого веб-сайту, опублікувавши заяву про відмову від відповідальності, підкресливши, що дослідження проводилося виключно в освітніх цілях і не може містити помилки.

Вчені університету попереджають, що їх результати постійно розвиваються і неточні, і що їх прогнози не повинні призводити до поспішного згортання обмежувальних заходів по всьому світу.

«Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозованих датах закінчення (пандемії), небезпечний, тому що він може послабити нашу дисципліну і контроль, і викликати поширення вірусу», – сказали вони.

Нагадаємо, понад 5 млн 401 тис. людей інфікувалися коронавірусом від початку його поширення у світі.

Так за час пандемії було виявлено 5 401 612 випадків зараження. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

На даний момент активними хворими значаться 2 817 427 громадян, серед яких 53 540 пацієнтів – у важкому стані.