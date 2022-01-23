Американський експерт вказав на особливе значення Калінінграда під час ймовірної війни НАТО та Росії

Російський регіон має особливе стратегічне значення через базування значної частини озброєння

Країни Заходу можуть розробити окремий план щодо російського Калінінграда в разі збройного конфлікту НАТО з Росією. Інформацію розкрила аналітик Лексінгтонського інституту, США, Сара Уайт для американського видання 19fortyfive.

У публікації наголошується, що російський напівексклав, що межує з Польщею і Литвою, може доставити «багато головного болю» Північноатлантичному альянсу. Регіон має особливе значення, адже прекрасно озброєний, зокрема, високоточним оперативно-тактичним ракетним комплексом «Іскандер-М» і винищувачами з крилатими ракетами. Також Калінінградська область є місцем базування значного російського ВМФ, і цю загрозу необхідно нівелювати, підкреслює оглядач.

Згідно з виданням, завдання із нейтралізації регіону в разі війни можна покласти на сусідів-членів НАТО – Польщу і Литву, що, втім, зробити буде непросто. Тому європейським державам необхідно терміново посилити протиповітряну оборону і озброєння, Розмістивши на своїй території комплекси, здатні боротися із російською зброєю. Оглядачка впевнена, що ефективним стало б придбання американських зенітних комплексів (ЗРК) Patriot, танків M1 Abrams і літаків п'ятого покоління F-35 Lightning II.

Авторка матеріалу додала, що Литва не може собі дозволити настільки дороге озброєння, проте поставити системи протиракетної оборони їй необхідно.

Калінінградська область – найзахідніший регіон Росії. Він відділений від іншої Росії територією незалежних держав, проте з'єднаний морем і є, таким чином, напівексклавом. Межує з Польщею на півдні, Литвою – на півночі і сході. На заході область омивається водами Балтійського моря.

Раніше повідомлялося, що у Середземному морі пройдуть масштабні навчання «Neptune Strike 2022». Проведення цих навчань запланували ще до загострення ситуації на кордоні України та Росії.

Джон Кірбі заявив, що НАТО планувало проведення військових навчань «Neptune Strike» ще у 2020 році. Тому вони ніяк не пов'язані з загрозою російського вторгнення до України.

Нагадаємо, Росія перекинула у Білорусь війська для спільних навчань. Перші підрозділи збройних сил РФ, які братимуть участь у військових навчаннях «Союзна рішучість», вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування триватимуть з 10 по 20 лютого.

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