США проведуть у Середземному морі масштабні військові навчання

У Пентагоні заявляють, що захід ніяк не пов'язаний із загрозою вторгнення Росії до України

У Середземному морі пройдуть масштабні навчання «Neptune Strike 2022». Проведення цих навчань запланували ще до загострення ситуації на кордоні України та Росії. Про це заявив речник Пентагон Джон Кірбі.

Джон Кірбі заявив, що НАТО планувало проведення військових навчань «Neptune Strike» ще у 2020 році. Тому вони ніяк не пов'язані з загрозою російського вторгнення до України.

«Навчання були заплановані ще в 2020 році. Однак я вам скажу, що вони не були заплановані в 2020 році з урахуванням перекидання російських військ до України», – наголосив Кірбі.

Під час навчань НАТО планує випробувати низку нових видів морського озброєння. Зокрема планують задіяти атомний авіаносець «Гаррі Трумен».

Навчання «Neptune Strike 2022» пройдуть із 24 січня по 4 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Росія перекинула у Білорусь війська для спільних навчань. Перші підрозділи збройних сил РФ, які братимуть участь у військових навчаннях «Союзна рішучість», вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування триватимуть з 10 по 20 лютого.

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