Збройні сили провели на Херсонщині видовищні навчання з «Градами» (відео)

«Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань», – заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв

У Херсонській області Збройні сили України провели навчання із захисту морського узбережжя та танконебезпечних ділянок при протидії наступальній операції. Про це повідомляє відділ зв'язків із громадськістю Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного супротивника.

Реактивна батарея здійснила марш у район проведення навчань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, яку надає артилерійська розвідка, а також вказівки операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

«Результат каже сам за себе. Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань», – підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.