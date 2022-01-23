Британія підтримує відключення Росії від системи SWIFT – ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомляли, що питання про відключення Росії від платіжної системи відклали

The Daily Telegraph: Великобританія вивчає можливості економічного тиску на Росію

Уряд Великої Британії активно розробляє нові санкції щодо Росії на випадок її «вторгнення» в Україну. Зокрема, британська влада в якості крайнього заходу розглядає можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це стало відомо газеті The Daily Telegraph.

Як повідомили виданню джерела, близькі до прем'єр-міністра Бориса Джонсона, «департаменти і спецслужби проводять численні щоденні координаційні зустрічі, щоб спробувати усунути нинішню загрозу і підготуватися до будь-якої ескалації».

За словами одного зі співрозмовників газети, Лондон працює із залученням НАТО і в тісній координації з Вашингтоном, щоб «надати законну силу політиці діалогу і стримування, шукаючи дипломатичний шлях, але готуючи пакет санкцій, які вразять економіку Росії у саме серце, якщо це не спрацює». Зокрема, Британські посли отримали вказівки просувати ідею введення послаблюючих Москву економічних рестрикцій, якщо ситуація навколо України посилиться.

Крім того, пише видання, Борис Джонсон вважає, що нові санкції повинні торкнутися і газопроводу «Північний потік-2», і має намір провести телефонні переговори з лідерами країн G7, а також підтримує контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося раніше, США не відкидали ймовірність відключення Росії від системи платежів SWIFT. Навпаки, всі варіанти санкцій все ще на розгляді. Щонайменше, так твердить кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі.

Це повідомлення від Fox News пролунало на тлі іншого – від німецького видання Handelsblatt. Там запевняли, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від SWIFT, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

Читайте також: США можуть відключити Росію від системи Swift