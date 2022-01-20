НАТО готує масштабні навчання за Полярним колом
Cold Response-2022 стануть найбільшими навчаннями у Норвегії з 80-х років минулого століття
Північноатлантичний альянс проведе у березні найбільші військові навчання за Північним полярним колом. Про це повідомила у Twitter Місія США при НАТО.
«Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня», – йдеться у повідомленні.
The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.— US Mission to NATO (@USNATO) January 19, 2022
35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7
У навчаннях візьмуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн НАТО. У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.
В Осло наголосили, що ці навчання стануть найбільшими навчаннями Норвегії з 80-х років минулого століття.
Напередодні Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.
Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією.
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