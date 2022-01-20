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    НАТО готує масштабні навчання за Полярним колом

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    У навчаннях братимуть участь 35&nbsp;тисяч військовослужбовців із&nbsp;28&nbsp;країн Альянсу - НАТО готує масштабні навчання за Полярним колом
    У навчаннях братимуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн Альянсу
    фото: Cold Response

    Cold Response-2022 стануть найбільшими навчаннями у Норвегії з 80-х років минулого століття

    Північноатлантичний альянс проведе у березні найбільші військові навчання за Північним полярним колом. Про це повідомила у Twitter Місія США при НАТО.

    «Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня», – йдеться у повідомленні.

    У навчаннях візьмуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн НАТО. У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.

    В Осло наголосили, що ці навчання стануть найбільшими навчаннями Норвегії з 80-х років минулого століття.

    Напередодні Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією.

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    Теги: США НАТО військові навчання Норвегія військові навчання авіаносець
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    НАТО готує масштабні навчання за Полярним колом