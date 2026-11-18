Окрім генераторів, покупці звертають увагу на продукти тривалого зберігання та інші предмети першої необхідності

На тлі серії технологічних збоїв у США покупці почали активно запасатися генераторами, продуктами тривалого зберігання та іншими речами для надзвичайних ситуацій. Аналітики пов’язують ажіотаж із побоюваннями масштабних перебоїв у роботі звичних сервісів та апокаліптичними настроями, які поширюються в соцмережах. Про це повідомляє CBS News, пише «Главком».

Журналісти зазначили, що сплеск попиту пов’язаний із так званими «апокаліптичними настроями» в соціальних мережах. Їх підживлюють повідомлення про технологічні збої, які зачіпають великі компанії, банківські сервіси та транспортну інфраструктуру.

Серед приводів для занепокоєння аналітики назвали проблеми в роботі Microsoft Outlook, перебої з авіарейсами у США та збої в роботі інших цифрових сервісів. На цьому тлі американці почали формувати запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

Окрім генераторів, покупці звертають увагу на продукти тривалого зберігання та інші предмети першої необхідності. Водночас аналітики не стверджують, що технологічні збої мають спільну причину або свідчать про наближення масштабної катастрофи.

Телеканал також зазначає, що державний секретар США Марко Рубіо заявив про відсутність доказів зв’язку між нещодавніми технологічними збоями.

Нагадаємо, що менш ніж за тиждень у США зафіксували низку несправностей у системах, які забезпечують роботу важливих державних і комерційних структур. Останній інцидент стосувався захищеної мережі Агентства національної безпеки (АНБ), призначеної для внутрішнього обміну секретною інформацією.