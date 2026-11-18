Менш ніж за тиждень у США зафіксували низку несправностей у системах, які забезпечують роботу важливих державних і комерційних структур. Останній інцидент стосувався захищеної мережі Агентства національної безпеки (АНБ), призначеної для внутрішнього обміну секретною інформацією. Про це повідомляє CNN із посиланням на шістьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією, передає «Главком».

Наразі агентство оцінює масштаби проблеми та запровадило поетапний вихід співробітників на роботу. Мережа NSA Net використовується для передавання секретних даних усередині АНБ. За словами джерел телеканалу, ознак кібератаки поки не виявили.

Чинний і колишній американські посадовці зазначили, що в АНБ та уряді США загалом передбачено кілька рівнів резервування й альтернативні захищені канали зв'язку. Зокрема, вони дають змогу підтримувати безпечний контакт із президентом. Тому несправність NSA Net не повинна завадити агентству передавати Дональду Трампу термінову розвідувальну інформацію.

Наразі американський президент перебуває в азійському турне та вирушить до Китаю. Там у четвер запланована його зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.

Збій у системі АНБ став черговим випадком у низці технічних проблем, що виникли у США останніми днями.

У понеділок клієнти кількох великих американських банків, зокрема Bank of America та JPMorgan Chase, повідомляли про неможливість користуватися мобільними застосунками й онлайн-сервісами. Також тимчасово не працювала популярна платформа грошових переказів Zelle. У JPMorgan Chase пояснили ситуацію програмною помилкою в локальному апаратному обладнанні.

Ще один масштабний інцидент стався минулої п'ятниці, коли Федеральне управління цивільної авіації США тимчасово заборонило зліт усім літакам, які перебували на землі. Згодом з'ясувалося, що причиною збою в системі управління повітряним рухом міг стати маршрутизатор, замінений під час її модернізації. Через це затримали або скасували близько 11 тисяч рейсів.

Крім того, у четвер увечері в США, а вранці п'ятниці в Азії та Європі виникли перебої в роботі низки сервісів Microsoft. Проблеми торкнулися Outlook, Teams, Copilot і OneDrive. Збій охопив користувачів у 74 країнах і став одним із найбільших в історії компанії: відновити повноцінну роботу сервісів Microsoft не вдавалося понад 12 годин.

У всіх згаданих випадках постраждалі організації заявляли, що технічні проблеми не були спричинені кібератаками.

Раніше повідомлялося, що у США стався масштабний збій у роботі засекреченої комунікаційної мережі Агентства національної безпеки (АНБ), через яку співробітники відомства обмінюються розвідувальною інформацією. Причини несправності поки невідомі, ознак кібератаки наразі не виявили.