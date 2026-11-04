Трамп зробив заяву щодо імпічменту після перемоги демократів

Президент США заявив, що не переймається можливістю усунення з посади та пригрозив демократам політичними наслідками

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує можливість оголошення імпічменту після перемоги демократів на виборах. За його словами, така спроба може обернутися серйозними політичними втратами для Демократичної партії. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву американського лідера.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи непокоїть його перспектива імпічменту, Трамп категорично заперечив.

«Ні, ні, ні, анітрохи. Думаю, це знищило б Демократичну партію, якби вони на це пішли, адже це був би імпічмент без жодних підстав. За що? За те, що країна успішно розвивається?» – заявив американський президент.

Таким чином Трамп дав зрозуміти, що не вважає можливі спроби демократів оголосити йому імпічмент обґрунтованими. Водночас він попередив, що такий крок, на його думку, матиме негативні наслідки для політичних опонентів.

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах американський парламент більше не буде беззаперечно підтримувати президента Дональда Трампа. Політик пообіцяв активно протидіяти його рішенням за допомогою законодавчих та юридичних інструментів.