Байден розповів про враження від спілкування із Зеленським та Путіним

У мемуарах «Пообіцяй мені, Америко» колишній президент США Джо Байден розповів про своє спілкування з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

У своїх мемуарах, які мають вийти 17 листопада, Байден описав «примхливий тон» Путіна. Він розповів, що диктатор «любив сутулитися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток».

Також Байден оцінив досвід спілкування із главою України. Він зазначив, що акторський досвід президента України «виявився дуже хорошим тренуванням» для нього.

Експрезидент додав, що Зеленський «міг бути примхливим і впертим у наших приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував».

Окрім цього, Байден розповів, що члени команди чинного американського президента просили його підписати лист, який дозволив би їм вести переговори безпосередньо з Путіним до того, як Трамп знову вступить на посаду. Однак Байден відмовився, «не бажаючи надавати їм карт-бланш на те, що, як я очікував, стало б своєрідною капітуляцією коштом України».