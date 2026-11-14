Тривога на базі США у Британії: військові помітили невідомі дрони

Американський персонал отримав наказ перейти в укриття, а поблизу військових об'єктів запровадили обмеження для польотів безпілотників

На американській авіабазі RAF Lakenheath у Великій Британії ввечері 13 листопада оголосили тривогу через підозрілу активність невідомих безпілотників. Військовослужбовцям наказали перейти в укриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News та Reuters.

За інформацією видання Sky News, на території авіабази пролунали сирени. Американський персонал отримав наказ сховатися в укриттях.

Представник Військово-повітряних сил США підтвердив, що сили безпеки відреагували на підозрілу активність несанкціонованих безпілотників над RAF Lakenheath.

«Це не вплинуло на військовослужбовців, літаки та інфраструктуру», – повідомили у ВПС США.

За даними Reuters, американські військові координують дії з британськими колегами, щоб убезпечити військовослужбовців, цивільних працівників, підрядників та їхні родини.

Наразі американська сторона не повідомила, скільки саме дронів зафіксували, звідки вони прилетіли та кому належать. Також немає офіційних відомостей про їхнє перехоплення.

Британія обмежила польоти дронів поблизу трьох військових баз

Інцидент на RAF Lakenheath стався на тлі посилення заходів безпеки навколо американських військових об'єктів у Великій Британії.

У листопаді британська влада запровадила тимчасові обмеження на польоти безпілотників поблизу трьох авіабаз:

RAF Lakenheath;

RAF Mildenhall;

RAF Feltwell.

Згідно з документами британського уряду, безпілотникам заборонили літати в межах п'яти морських миль (9,3 км) від кожного об'єкта на висоті до 1200 футів (366 м). Виняток передбачили для польотів, погоджених із диспетчерською службою RAF Lakenheath.

У документах зазначено, що обмеження запровадили через надзвичайну ситуацію в цьому районі. Водночас британська влада не розкрила її причин.

США перемістили літаки із сусідньої авіабази

Ще один епізод, який привернув увагу до безпеки американських військових об'єктів, стався на RAF Mildenhall.

На початку тижня звідти перемістили 12 американських літальних апаратів: дев'ять літаків-заправників KC-135 та три конвертоплани CV-22 Osprey. Частину машин направили на авіабази в Німеччині та Іспанії, а конвертоплани перебазували на RAF Lakenheath.

За інформацією Sky News, переміщення відбулося після повідомлень про загрозу з боку Ірану. Однак офіційно американська сторона не розкрила конкретних причин передислокації.

Раніше американські військові також посилили заходи безпеки на RAF Lakenheath та RAF Mildenhall. Видання The War Zone повідомляло, що на обох об'єктах запровадили додаткові заходи захисту.

Американська авіабаза RAF Lakenheath у Великій Британії фото: RAF Lakenheath

Біля іншої американської бази розслідували можливу диверсію

Наприкінці вересня британська поліція затримала п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують американські військові. Правоохоронці перевіряли інформацію про три підозрілі автомобілі, що рухалися в напрямку військового об'єкта.

Згодом розслідування перебрала контртерористична поліція. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про вагомі ознаки можливої причетності Ірану до інциденту. Тегеран відкинув звинувачення.

На початку жовтня американська авіація залишила RAF Fairford. Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що рішення про переміщення бомбардувальників ухвалили через загрози.

Водночас наразі немає офіційних доказів, що поява невідомих дронів над RAF Lakenheath пов'язана з попередньою справою або має іранське походження.

На території авіабази пролунали сирени. Американський персонал отримав наказ сховатися в укриттях.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року невідомі безпілотники також фіксували над трьома американськими військовими об'єктами у Великій Британії – Лейкенхітом, Мілденголлом та Фелтуеллом. Тоді американські ВПС заявляли, що не можуть визначити, чи були дрони ворожими.