Головна Новини
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Тривога на базі США у Британії: військові помітили невідомі дрони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Тривога на базі США у Британії: військові помітили невідомі дрони
Американська авіабаза RAF Lakenheath у Великій Британії
фото: RAF Lakenheath

Американський персонал отримав наказ перейти в укриття, а поблизу військових об'єктів запровадили обмеження для польотів безпілотників

На американській авіабазі RAF Lakenheath у Великій Британії ввечері 13 листопада оголосили тривогу через підозрілу активність невідомих безпілотників. Військовослужбовцям наказали перейти в укриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News та Reuters.

За інформацією видання Sky News, на території авіабази пролунали сирени. Американський персонал отримав наказ сховатися в укриттях.

Представник Військово-повітряних сил США підтвердив, що сили безпеки відреагували на підозрілу активність несанкціонованих безпілотників над RAF Lakenheath.

«Це не вплинуло на військовослужбовців, літаки та інфраструктуру», – повідомили у ВПС США.

За даними Reuters, американські військові координують дії з британськими колегами, щоб убезпечити військовослужбовців, цивільних працівників, підрядників та їхні родини.

Наразі американська сторона не повідомила, скільки саме дронів зафіксували, звідки вони прилетіли та кому належать. Також немає офіційних відомостей про їхнє перехоплення.

Британія обмежила польоти дронів поблизу трьох військових баз

Інцидент на RAF Lakenheath стався на тлі посилення заходів безпеки навколо американських військових об'єктів у Великій Британії.

У листопаді британська влада запровадила тимчасові обмеження на польоти безпілотників поблизу трьох авіабаз:

  • RAF Lakenheath;
  • RAF Mildenhall;
  • RAF Feltwell.

Згідно з документами британського уряду, безпілотникам заборонили літати в межах п'яти морських миль (9,3 км) від кожного об'єкта на висоті до 1200 футів (366 м). Виняток передбачили для польотів, погоджених із диспетчерською службою RAF Lakenheath.

У документах зазначено, що обмеження запровадили через надзвичайну ситуацію в цьому районі. Водночас британська влада не розкрила її причин.

США перемістили літаки із сусідньої авіабази

Ще один епізод, який привернув увагу до безпеки американських військових об'єктів, стався на RAF Mildenhall.

На початку тижня звідти перемістили 12 американських літальних апаратів: дев'ять літаків-заправників KC-135 та три конвертоплани CV-22 Osprey. Частину машин направили на авіабази в Німеччині та Іспанії, а конвертоплани перебазували на RAF Lakenheath.

За інформацією Sky News, переміщення відбулося після повідомлень про загрозу з боку Ірану. Однак офіційно американська сторона не розкрила конкретних причин передислокації.

Раніше американські військові також посилили заходи безпеки на RAF Lakenheath та RAF Mildenhall. Видання The War Zone повідомляло, що на обох об'єктах запровадили додаткові заходи захисту.

Американська авіабаза RAF Lakenheath у Великій Британії
Американська авіабаза RAF Lakenheath у Великій Британії
фото: RAF Lakenheath

Біля іншої американської бази розслідували можливу диверсію

Наприкінці вересня британська поліція затримала п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують американські військові. Правоохоронці перевіряли інформацію про три підозрілі автомобілі, що рухалися в напрямку військового об'єкта.

Згодом розслідування перебрала контртерористична поліція. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про вагомі ознаки можливої причетності Ірану до інциденту. Тегеран відкинув звинувачення.

На початку жовтня американська авіація залишила RAF Fairford. Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що рішення про переміщення бомбардувальників ухвалили через загрози.

Водночас наразі немає офіційних доказів, що поява невідомих дронів над RAF Lakenheath пов'язана з попередньою справою або має іранське походження.

На території авіабази пролунали сирени. Американський персонал отримав наказ сховатися в укриттях.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року невідомі безпілотники також фіксували над трьома американськими військовими об'єктами у Великій Британії – Лейкенхітом, Мілденголлом та Фелтуеллом. Тоді американські ВПС заявляли, що не можуть визначити, чи були дрони ворожими.

Читайте також:

Теги: аеродром військові США літак Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спалахи корости призвели до тимчасового закриття відділень у кількох лікарнях Уельсу
Спалах корости у Британії: лікарні закривають відділення
12 листопада, 20:47
Рубіо: Потрібно, щоб Україна після війни почувала себе у безпеці
Рубіо заявив, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають влаштовувати Росію
10 листопада, 03:11
Американці голосують у штаті Вірджинія 3 листопада
CNN: Демократи здобули найбільшу більшість у Палаті представників за майже 20 років
6 листопада, 03:03
Росія нібито має вікно у два місяці для підписання угоди за сприяння Трампа
Пєсков прокоментував можливість швидкого підписання мирної угоди після поразки партії Трампа на виборах
5 листопада, 15:41
Роксолана Хмара вийшла на протест з гаслом «Америко, стань країною Рональда Рейгана!»
Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)
4 листопада, 16:02
Інформацію про нібито «незаконне позбавлення волі» поранених бійців у будівлі під Києвом запустила  Валентина Молода, яка представилася лікаркою та власницею приватної компанії «Мед-престиж»
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: медики відреагували на використання псевдошвидкої
3 листопада, 12:07
Гайді Клум вразила ефектим образом
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
30 жовтня, 18:02
Зазначається, що один літак більше не може виконувати бойові завдання
Польща передасть Україні винищувачі та боєприпаси на €50 млн
29 жовтня, 11:34
Попри відсутність Кушнера на місці, він долучиться до обговорень онлайн
Журналісти дізналися, чому зять Трампа не приїхав на переговори в Норвегію
20 жовтня, 16:28

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
140K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

«Це не чергове 11 вересня»: США зіткнулися з масштабним збоєм
Сьогодні, 00:40
Тривога на базі США у Британії: військові помітили невідомі дрони
Сьогодні, 00:20
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
П'ять локомотивів і нові маршрути: про що домовилася Україна з Чехією
Вчора, 23:42
США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини
Вчора, 23:20
Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua