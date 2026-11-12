Чи стане поразка партії Трампа на виборах поворотним моментом для Європи? Аналіз The Guardian

На проміжних виборах демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу

Переконлива поразка республіканців Дональда Трампа та перехід контролю над Конгресом до демократів викликали помітне полегшення в європейських столицях. Водночас підстав вважати, що найскладніший період для Європи вже позаду, поки немає. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Для торговельної війни проти європейських партнерів, погроз захопити Гренландію, спроб нав'язати Україні невигідні умови миру чи початку війни з Іраном Трампу не потрібна була підтримка Конгресу. Останній конфлікт, зокрема, спричинив різке подорожчання пального та продовольства.

Попри зосередженість на внутрішніх американських проблемах, президент США, як побоюються європейські політики, може активніше використовувати свої широкі повноваження у зовнішній політиці та посилити протистояння з іншими країнами. Європа може стати однією з головних мішеней Трампа.

Нові прояви цієї ворожості можуть призвести до чергового витка тарифної нестабільності. Після поразки республіканців Трамп опинився в непростому становищі, а один із вашингтонських експертів навіть порівняв рух MAGA із загнаним у кут тхором. У такій ситуації американський президент може заблокувати допомогу Україні та обмежити доступ Києва до оборонних технологій.

Трамп може спробувати розколоти країни Східної Європи в межах так званої «великої, прекрасної угоди» щодо України. За його словами, над таким планом американський лідер працює спільно з Росією. Перші сигнали вже викликають занепокоєння: під час переговорів за посередництва США в Абу-Дабі представників Німеччини, Франції, Великої Британії та Європейського Союзу фактично усунули від участі в процесі.

Європейцям не варто розраховувати й на те, що демократи в Конгресі зможуть протистояти Трампу заради захисту європейських інтересів. Про це заявила Бланш Лерідон із паризького аналітичного центру Institut Montaigne. За її словами, відновлення партнерських відносин із Європою навряд чи стане головним завданням демократів. До того ж усередині партії немає узгодженого підходу до зовнішньої політики: прогресивне та центристське крила мають різні погляди як на європейський напрямок, так і на підтримку України.

У той же час поразка Трампа не обов'язково послабить націоналістичні та популістські партії, які він підтримує і які прагнуть впливати на Європейський Союз зсередини. У Центральній та Східній Європі, де ідеї MAGA активно просував Віктор Орбан, окремим політикам, можливо, доведеться переглянути свою риторику.

Зокрема, незручне становище опинився президент Польщі Кароль Навроцький. Його підтримує євроскептична опозиційна партія «Право і справедливість», а сам він раніше неодноразово підкреслював близькість до Трампа. Тепер така позиція може викликати додаткові запитання. У Чехії, де при владі перебуває один із найбільш прихильних до MAGA урядів Європи, прем'єр-міністр Андрей Бабіш та його ультраправі коаліційні партнери з партії «Мотористи» зіткнулися з масовими протестами.

Іншу тактику обрала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Кілька місяців тому вона публічно продемонструвала розбіжності з Трампом. Такий крок був спрямований на те, щоб зменшити занепокоєння італійських виборців, більшість яких негативно ставляться до американського президента.

Проте в державах, де популістські сили ще не отримали владу, але демонструють рекордну підтримку в соціологічних опитуваннях, проблеми Трампа можуть не вплинути на настрої виборців. Особливо це стосується країн, де громадяни незадоволені стагнацією доходів, інфляцією та нестачею доступного житла, хоча значна частина цих проблем пов'язана з глобальними економічними процесами.

Наприклад, у Франції Марін Ле Пен продовжує лідирувати в опитуваннях напередодні президентських виборів, які відбудуться за шість місяців. Однією з головних тем майбутньої кампанії залишається вартість життя. Її ультраправа партія «Національне об'єднання» вже певний час намагається дистанціюватися від Трампа, вважаючи його радше перешкодою, ніж союзником.

Від американського президента дистанціювалася й Аліса Вайдель, співлідерка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Її позиція змінилася на тлі суперечок навколо торговельних тарифів і Гренландії. Після поразки республіканців Вайдель також дорікнула Трампу за невиконані обіцянки щодо війни з Іраном.

Важливим випробуванням для політичного майбутнього Європи стануть іспанські вибори. Прем'єр-міністр країни, соціаліст Педро Санчес, оголосив про проведення дострокового голосування 29 листопада та привітав поразку Трампа, назвавши її частиною ширшого відновлення прогресивних політичних сил.

Однак усередині Іспанії ситуація складається не на користь соціалістів. Невдоволення громадян високими витратами на житло та проблемами із заробітними платами, яке стало однією з причин загального страйку 11 листопада, посилює позиції опозиційної правої Народної партії. Вона може сформувати союз з ультраправою партією Vox. У разі такого розвитку подій ультраправі вперше з часу завершення диктатури Франко у 1975 році можуть увійти до влади в Іспанії.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль, зі свого боку, відкинув спроби пов'язати його політичну силу з республіканцями Трампа. Після проміжних виборів у США він наголосив, що політичні реалії його країни відрізняються від американських: «Ми в Іспанії, а не в Мічигані».

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.