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Ігор Петренко Політолог

Третя світова через три роки? Що прогнозують аналітики США

glavcom.ua
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Американські аналітики змоделювали нову війну
фото: depositphotos.com

Закінчується сценарій знайомо

Путін помирає у січні 2027 року. Війна від цього не закінчується, а за три роки приходить в Естонію. Так виглядає новий сценарій RAND, і найважливіше у ньому стосується України.

RAND заснували у США після Другої світової, щоб рахувати для військових те, про що страшно думати: ядерну війну, чужі удари, власні помилки. Відтоді це один із найвпливовіших аналітичних центрів світу, який працює на Пентагон і уряди союзників. Цей документ написав його європейський підрозділ для Британії.

У переказах із нього зробили пророцтво. Насправді в документі 54 сторінки, і смерті Путіна там відведено один рядок. Автори попереджають прямо: це навмисно провокативний сценарій, один із можливих, і прогнозом вони його не називають. Корисніше подивитися, з яких кроків у них складається дорога до великої війни.

У березні 2027-го президентом стає колишній генерал ФСБ. У квітні він погоджується на перемирʼя в Україні, про яке домовилися американці, і разом із ним отримує часткове зняття санкцій.

У липні мирні переговори глухнуть, бо цілі Росії лишилися ті самі. Фронт заморожено, окуповане лишається окупованим, а армії наказано відновлюватися. Через три роки вона заходить в естонську Нарву «захищати росіян».

Зміна прізвища в Кремлі в цьому сценарії нічого не міняє. Наступник бере паузу, щоб утриматися при владі, і повертається до того самого. На Європу пауза діє сильніше, ніж на Росію. У 2029-му, за сценарієм, британці вважають оборонні видатки надмірними, а молодь переконана, що російська загроза скінчилася разом із війною в Україні. Того ж року Америку відволікає криза в Південній Америці.

Україна після липня 2027-го з документа зникає. У війні 2030 року немає її армії, яка вже воювала з цим противником. Автори списали її разом із замороженим фронтом. Зеленський сказав журналістам, що гарантій безпеки для Європи без України не буває. RAND показав це від супротивного: прибрав Україну з розрахунку й отримав російські війська в Естонії.

Закінчується сценарій знайомо. НАТО оголошує статтю 5, союзники воюють, але швидко вибити росіян із Нарви не можуть. Москва заявляє, що мети досягла, і пропонує перемирʼя.

У січні 2031-го в Балтії стоять близько 80 тисяч європейських військових, лінія розмежування не має точних координат, частина країн обмежує своїм солдатам право стріляти, переговори стоять. Естонія, член НАТО, отримує приблизно те, що сьогодні пропонують Україні.

Для Києва це аргумент на переговорах, і написали його не в Києві. Перемирʼя з послабленням санкцій і без мирного договору в цьому сценарії війну не закінчує. Воно переносить її з Донбасу в Нарву і дає Росії на це три роки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна США Європа росія Україна

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