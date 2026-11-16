Анджеліна Джолі підтримала Україну важливим жестом у Нью-Йорку

Євген Клопотенко представив українські традиції та смаки у творчому просторі Atelier Jolie в межах популяризації України за кордоном

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі надала свій творчий простір Atelier Jolie у Нью-Йорку для презентації української культури. Там український шеф-кухар Євген Клопотенко представив національні гастрономічні традиції та розповів про важливість популяризації України за кордоном. Про це повідомляєж «Главком» з посиланням на заяву знаменитого шеф-кухаря.

«Для мене велика честь презентувати українську кухню, наші традиції та смаки в Atelier Jolie», – написав він, подякувавши Анджеліні Джолі за таку можливість.

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Українська кухня буде предсталена на творчому просторі Анджеліни Джолі фото: Сергій Клопотенко

Кулінар наголосив, що українські культурні продукти мають бути конкурентними на міжнародному рівні. За його словами, важливо, щоб світ обирав українське не з жалю чи співчуття, а через якість, самобутність і те, що Україна може запропонувати.

«Ми маємо робити так, щоб українське обирали не з жалю, а тому, що в нас є щось класне», – зазначив Клопотенко.

Atelier Jolie – творчий простір у Нью-Йорку, заснований Анджеліною Джолі. Його створили як майданчик для співпраці митців, дизайнерів і майстрів. Надання цього простору для презентації української культури дало змогу представити її американській аудиторії.

Нагадаємо, що раніше Голлівудська акторка та колишня посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Харків. Зірка розповіла, з якою метою приїздила в Україну.