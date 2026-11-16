Анджеліна Джолі підтримала Україну важливим жестом у Нью-Йорку
Євген Клопотенко представив українські традиції та смаки у творчому просторі Atelier Jolie в межах популяризації України за кордоном
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі надала свій творчий простір Atelier Jolie у Нью-Йорку для презентації української культури. Там український шеф-кухар Євген Клопотенко представив національні гастрономічні традиції та розповів про важливість популяризації України за кордоном. Про це повідомляєж «Главком» з посиланням на заяву знаменитого шеф-кухаря.
«Для мене велика честь презентувати українську кухню, наші традиції та смаки в Atelier Jolie», – написав він, подякувавши Анджеліні Джолі за таку можливість.
Кулінар наголосив, що українські культурні продукти мають бути конкурентними на міжнародному рівні. За його словами, важливо, щоб світ обирав українське не з жалю чи співчуття, а через якість, самобутність і те, що Україна може запропонувати.
«Ми маємо робити так, щоб українське обирали не з жалю, а тому, що в нас є щось класне», – зазначив Клопотенко.
Нагадаємо, що раніше Голлівудська акторка та колишня посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Харків. Зірка розповіла, з якою метою приїздила в Україну.
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