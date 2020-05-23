Аргентина опинилася в стані технічного дефолту



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Центральный банк Аргентини

Це дев'ятий дефолт в аргентинській історії

Аргентина в ніч на суботу, 23 травня, виявилася в стані технічного дефолту, після закінчення терміну виплати близько 500 млн доларів США у вигляді відсотків за трьома випусками державних облігацій. Це дев'ятий дефолт в аргентинській історії, – повідомляє DW.

Міністерство економіки 21 травня до 2 червня продовжило термін дії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму 66 млрд доларів. Серед іншого, пропозиція включає списання близько двох третин виплат і трирічну відстрочку, в той час, як кредитори готові лише на однорічний мораторій.

Влада південноамериканської країни продовжують вести з кредиторами переговори про реструктуризацію, підкреслив міністр економіки Мартін Гусман. За його словами, «усі сторони за столом хочуть вирішити» ситуацію. Гусман пояснив пропозицію тим, що за часів пандемії Covid-19 республіка не може скеровувати на купонні виплати за держоблігаціями 20 відсотків доходів державного бюджету.

Міжнародний валютний фонд раніше назвав «неприйнятним» боргове навантаження Аргентини. Загальний борг країни станом на кінець 2019 року складав близько 323 млрд доларів США.

Нагадаємо, голова міністерства фінансів Аргентини Ніколас Духовни у серпні 2019 року подав у відставку з посади на тлі різкої девальвації національної валюти - песо.