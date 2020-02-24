Українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині



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Нові правила будуть працювати з 14 березня 2020 року

Влада Аргентини схвалила збільшення удвічі строку безвізового перебування в країні громадян України.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ України.

Так, нові правила починають діяти з 14 березня, згідно з ними, громадяни України можуть перебувати в Аргентині без віз 90 днів упродовж 180 днів.

Раніше це було 90 днів протягом календарного року.

«Аналогічно спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 19 лютого затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.