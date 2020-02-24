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    Українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині

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    Українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині

    Нові правила будуть працювати з 14 березня 2020 року

    Влада Аргентини схвалила збільшення удвічі строку безвізового перебування в країні громадян України.

    Про це повідомили в міністерстві закордонних справ України.

    Так, нові правила починають діяти з 14 березня, згідно з ними, громадяни України можуть перебувати в Аргентині без віз 90 днів упродовж 180 днів.

    Раніше це було 90 днів протягом календарного року.

    «Аналогічно спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 19 лютого затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

    Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує безвізовий режим з Республікою Маршаллові острови.

    Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом. Також в уряді анонсували, що протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

    МЗС безвізовий режим Аргентина влада
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