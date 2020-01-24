В Аргентині знайдено унікальну книгу про УПА

В Аргентині знайдено унікальну книгу про УПАтрансляція
Український письменник, перекладач, дипломат Сергій Борщевський
Фото: Укрінформ
Твір «Партизанські загони за залізною завісою» Енріке Мартінеса Кодо, в якій розповідається про УПА, привіз з Аргентини Сергій Борщевський
У п’ятницю, 24 січня, о 15:00 в пресцентрі ІА «Главком» в рамках проекту «Агреман» відбудеться зустріч із Надзвичайним та Повноважним Посланником, перекладачем, поетом, експертом Центру дослідження Росії Сергієм Борщевським на тему: «Поїздка до Аргентини і знайдена книга про УПА».
Нещодавно Борщевський привіз з Аргентини книжку 1966 року видання. Це твір «Партизанські загони за залізною завісою» Енріке Мартінеса Кодо, в якій розповідається про УПА.
Книга відкривається портретом Шухевича.
Переклад на українську мову робить Сергій Борщевський.