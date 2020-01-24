В Аргентині знайдено унікальну книгу про УПА трансляція



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Український письменник, перекладач, дипломат Сергій Борщевський Фото: Укрінформ

Твір «Партизанські загони за залізною завісою» Енріке Мартінеса Кодо, в якій розповідається про УПА, привіз з Аргентини Сергій Борщевський

У п’ятницю, 24 січня, о 15:00 в пресцентрі ІА «Главком» в рамках проекту «Агреман» відбудеться зустріч із Надзвичайним та Повноважним Посланником, перекладачем, поетом, експертом Центру дослідження Росії Сергієм Борщевським на тему: «Поїздка до Аргентини і знайдена книга про УПА».

Нещодавно Борщевський привіз з Аргентини книжку 1966 року видання. Це твір «Партизанські загони за залізною завісою» Енріке Мартінеса Кодо, в якій розповідається про УПА.

Книга відкривається портретом Шухевича.

Переклад на українську мову робить Сергій Борщевський.