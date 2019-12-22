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    Події в Україні

    Гідроархеологи розробили 3D-модель затонулих біля Хортиці суден

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    Гідроархеологи розробили 3D-модель затонулих біля Хортиці суден

    Фахівці планують підготувати документи і внести затонулі кораблі до Держреєстру нерухомих пам’яток України

    Гідроархелоги розробили тривимірну модель дюбель-шлюпок, які затонули в XVIII столітті в районі острова Хортиця.

    Фото у Facebook опублікував один з дослідників Олександр Куракін.

    «Це носова частина дюбель-шлюпки (довжина цього фрагмента близько 3,5 метра, ще разів п’ять по стільки приховано під піщаними наносами). Під час занурення нам навіть з дуже потужним світлом не вдалося побачити її цілком, а знімати доводилося з відстані 30- 50 см», – написав він.

    Розробка 3D-моделі стала продовженням досліджень, які протягом тижня проводила група гідроархеологів у Запоріжжі в районі Хортиці.

    Як повідомлялося, фахівці планують підготувати пакет документів і внести затонулі кораблі до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

    Нагадаємо, міжнародна група археологів із США, Нової Зеландії та Чилі вирішила загадку моаї – кам’яних ідолів на острові Пасхи (Рапануі). Згідно з висновками вчених, статуї, як вірили рапануйці, зберігали родючість земель.

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    Як повідомлялося, дослідники виявили найнижчу точку суходолу, що розташувалася на сході Антарктиди. Каньйон опускається на 3,5 кілометра нижче рівня моря і зараз він заповнений кригою.

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