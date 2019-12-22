Гідроархеологи розробили 3D-модель затонулих біля Хортиці суден



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Фахівці планують підготувати документи і внести затонулі кораблі до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Гідроархелоги розробили тривимірну модель дюбель-шлюпок, які затонули в XVIII столітті в районі острова Хортиця.

Фото у Facebook опублікував один з дослідників Олександр Куракін.

«Це носова частина дюбель-шлюпки (довжина цього фрагмента близько 3,5 метра, ще разів п’ять по стільки приховано під піщаними наносами). Під час занурення нам навіть з дуже потужним світлом не вдалося побачити її цілком, а знімати доводилося з відстані 30- 50 см», – написав він.

Розробка 3D-моделі стала продовженням досліджень, які протягом тижня проводила група гідроархеологів у Запоріжжі в районі Хортиці.

Як повідомлялося, фахівці планують підготувати пакет документів і внести затонулі кораблі до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, міжнародна група археологів із США, Нової Зеландії та Чилі вирішила загадку моаї – кам’яних ідолів на острові Пасхи (Рапануі). Згідно з висновками вчених, статуї, як вірили рапануйці, зберігали родючість земель.

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