Археологи знайшли в печері малюнок, якому близько 44 тисяч років



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На одній з частин малюнку зображені свині та буйволи, а поруч — фігури меншого розміру, схожі на людину, але зі звірячими головами та хвостами

Малюнки на острові Сулавесі можуть бути найстарішими у світі

Археологи виявили в печері на острові Сулавесі в Індонезії наскельний малюнок, якому близько 44 тисяч років. На ньому зображено свиней і буйволів.

Як повідомляє Nature, ці малюнки можуть бути найстарішими у світі.

Загалом малюнок має довжину 4,5 метра. На одній з його частин зображені свині та буйволи, а поруч — фігури меншого розміру, схожі на людину, але зі звірячими головами та хвостами.

В іншій частині малюнку зображено буйвола, навколо якого зображені декілька фігур зі списами та мотузками.

Хоча малюнки в печері погано збереглися, дослідники заявили, що вони виявили художньо розвинену культуру.

Команда науковців проаналізувала мінерал кальцит, який утворився на картині та виявили, що мінерал на зображенні свині почав формуватися принаймні 43 900 років тому, а відкладенням на двох буйволах близько 40 900 років.

Вчені змогли визначити приблизний час створення тільки тих частин, на яких були зображені тварини, тому науковці припустили, що фігурки людей могли домалювати пізніше.