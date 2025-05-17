З'явились жахливі кадри з Сумщини: ворог обстріляв рейсовий автобус, є жертви

Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум

Ворог вранці вдарив по Сумщині

Вранці 17 травня російська армія вдарила по Сумщині. Під ударом опинився рейсовий автобус. Внаслідок цинічної атаки загинули дев'ять людей. Про це повідомляє Сумська ОВА та Нацполіція, передає «Главком».

Російська атака на Сумщину забрала життя дев'яти людей. Ще четверо отримали поранення.

Ворог зранку обстріляв Сумщину фото: Нацполіція

Голова громади Юрій Зарко повідомив, що у Білопіллі оголошено День трауру з 17 по 19 травня, назвавши сьогоднішній день «чорною суботою».

Попередньо, росіяни вдарили «Ланцетом» фото: Сумська ОВА

На світанку ворог вдарив по громадському транспорту, який перевозив пасажирів за маршрутом Білопілля – Суми.

Російська армія вдарила на світанку по транспорту фото: Сумська ОВА

Зазначається, що росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля. Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.

Як зазначили в ОВА, ворог завдав удару безпілотником «Ланцет».

На місці триває рятувальна операція, працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість загиблих після ворожої атаки. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох. Пʼятеро поранених лікуються стаціонарно, один – амбулаторно.

Зруйнована нежитлова будівля, ще дві пошкоджені.

Як відомо, один чоловік загинув на місці, одна людина померла дорогою до лікарні, ще одна людина померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік.

До слова, у ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сумщині. Удар прийшовся по території Шосткинської громади.

За попередніми даними, внаслідок удару загиблих та поранених немає.

У громаді зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків.

Також пошкоджено навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.