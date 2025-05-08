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Атаки дронів на РФ призвели до збою в аеропортах, люди чекають на виліт понад 33 години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атаки дронів на РФ призвели до збою в аеропортах, люди чекають на виліт понад 33 години
Люди ночують в аеропортах
фото з соцмереж

РФ через колапс, який виник після атаки дронів, скасувала понад десяток рейсів

Атаки дронів минулої ночі призвели до масові затримки рейсів у московських аеропортах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у Домодєдово частина людей не може вилетіти понад 33 години. Діти сплять в аеропортах, а батьки скаржаться на відсутність інформації, готелів тощо.

У Шереметьєво скасували 10 рейсів: Астрахань, Белград, Казань, Самара, Оренбург, Уфа, Челябінськ, Мурманськ, Перм, Мінськ. У Внуково затримано 12 рейсів: Челябінськ, Бухару, Дубай, Хургаду, Бодрим та інші. Ще 12 рейсів до Туреччини зовсім скасовані.

Зазначимо, що мова йде про атаки, які відбулися раніше. Сьогодні з 00:00 стартувало триденне путінське «перемир’я». Воно мало б тривати до 00:00 11 травня.

Проте росіяни порушили путінське «перемир’я» вже за пару годин після оголошення, адже Повітряні сили інформували про пуски ворогом КАБів на Сумщину.

До слова, вночі під атакою дронів у РФ опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа.

У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Пожежу було видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Атакож на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

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Теги: дрон росіяни аеропорт війна авіація авіарейс

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