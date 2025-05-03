Зеленський відреагував на обстріл Харкова

Президент: Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Харкова. Про це президент написав допис у Telegram-каналі, передає «Главком».

Зеленський зазначив, що Росія вчергове атакує Україну. Харків опинився під атакою десятків «шахедів».

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура.

Наразі відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби.

«Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди», – каже Зеленський.

Глава української держави наголосив, що доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя.

Та додав, що Україні потрібне посилення ППО.

«Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись», – підсумував президент.

Нагадаємо, про загрозу ударних БпЛА влада повідомила близько 21:30. Згодом стало відомо, що у Харкові прогриміла серія вибухів.

Наразі профільні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожих ударів. Медичні працівники надають постраждалим кваліфіковану допомогу.