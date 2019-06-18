Аварія на Дунаї: у поліції Будапешта заявили, що український капітан був тверезим



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Поліція стверджує, що капітан не вживав алкоголь чи наркотики, тому зараз з'ясовують чи не був він занадто втомленим

Український капітан круїзного судна Viking Sigyn під час аварії на річці Дунай в Будапешті був тверезим

Про це повідомляє Reuters, передає Новое время.

«Ми почали розслідування, як тільки зійшли на борт [Viking Sigyn]. У першу чергу ми взяли зразки у капітана. Він не вживав алкоголь і не вживав наркотики», — заявив представник поліції Будапешта.

Поліція на даний момент встановлює, чи не був капітан занадто втомленим, щоб управляти судном.

Як відомо, угорська поліція заарештувала капітана судна після аварії, а пізніше суд Буди у Будапешті арештував українця на місяць.

Згодом в Будапешті випустили під заставу українського капітана судна, причетного до трагедії на Дунаї.

Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

Після підняття частини затонулого судна у вівторок водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.