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Авіаційний колапс у США триває третій день

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Авіаційний колапс у США триває третій день
Аеропорт у Вашингтоні
фото: Reuters

Першопричина збою авіасполучення досі не встановлена

У США вже третій день поспіль спостерігаються масштабні проблеми з авіасполученням. За даними сервісу FlightAware, у неділю по всій країні скасували понад 1600 рейсів, а ще майже 3600 затримали. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Найбільше постраждали авіакомпанії JetBlue та American Airlines, у яких скасували 27% і 13% вильотів відповідно, тоді як у Southwest, United Airlines та Delta цей показник склав від 3% до 5%. Напередодні, у суботу, ситуація була ще гіршою – скасували понад 6400 та затримали понад 8000 рейсів.

Міністр транспорту США Шон Даффі в ефірі телеканалу ABC заявив, що авіаперевезення мають остаточно повернутися до звичного графіка в понеділок. За його словами, ознак кібератаки чи саботажу немає, а технічні роботи проводив надійний фахівець-ветеран. Проте точна першопричина збою досі не встановлена.

Проблеми почалися у п’ятницю, коли Федеральне управління цивільної авіації (FAA) майже на п’ять годин зупинило більшість вильотів по всій країні – це найтриваліший подібний збій із часів терактів 11 вересня 2001 року. З'ясувалося, що під час планового обслуговування підрядник L3Harris замінив маршрутизатор на об'єкті в штаті Арканзас. Це спричинило збій в іншому нещодавно оновленому пристрої в Техасі, який почав масово розсилати дані та перевантажив мережі зв'язку в інших диспетчерських центрах США. Наразі фахівці FAA вимкнули функціональність проблемних пристроїв та ще близько 60 аналогічних маршрутизаторів у системі.

Цей інцидент вкотре оголив кризу в американській системі управління повітряним рухом, якій бракує кількох тисяч диспетчерів і яка працює на застарілому обладнанні –  зокрема, проблемні маршрутизатори були закуплені ще у 2001 році. На тлі збою Шон Даффі закликав виділити на модернізацію системи $50 млрд замість раніше запитуваних 30 млрд. Його підтримав президент Дональд Трамп, закликавши Конгрес негайно схвалити фінансування для комплексного оновлення, а не діяти фрагментарно.

Водночас провідні демократи профільних комітетів Палати представників Рік Ларсен та Андре Карсон скептично поставилися до вимоги збільшити бюджет. Вони нагадали, що з $12,5 млрд, затверджених у 2025 році на модернізацію, близько 11 млрд досі залишаються невитраченими. Міністр транспорту у відповідь пояснив, що торішні кошти мають суворе цільове призначення і не покривають витрат на нове програмне забезпечення. Дискусія розгортається напередодні січня, коли демократи переберуть контроль над Конгресом після перемоги на проміжних виборах 3 листопада.

Раніше американський письменник Стівен Кінг відреагував на масштабний збій у роботі авіасполучення США жартом про прибульців. За його версією, інопланетяни вже приземлилися, а влада нібито приховує це, щоб не спровокувати всесвітню паніку. 

«Інопланетяни приземлилися. Це справжня причина зупинки польотів. Вони не хочуть викликати всесвітню паніку. Вони сліпі, але мають надзвичайно гострий слух», – написав Кінг 13 листопада. Останню фразу письменник сформулював у значно грубішій формі.

Нагадаємо, 13 листопада США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини. Тоді FAA ще не оприлюднило технічної причини масштабного збою.

Теги: США авіація аеропорт літак

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