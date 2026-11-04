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Лідер демократів пригрозив Трампу після перемоги на виборах та анонсував розслідування

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лідер демократів пригрозив Трампу після перемоги на виборах та анонсував розслідування
Лідер демократів анонсував рослідування стосовно Трампа
фото: Chuck Schumer, AP

Чак Шумер пообіцяв використати розслідування, судові позови та законодавчі механізми для протидії президенту

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах американський парламент більше не буде беззаперечно підтримувати президента Дональда Трампа. Політик пообіцяв активно протидіяти його рішенням за допомогою законодавчих та юридичних інструментів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Шумера та видання New York Post.

За словами сенатора, демократи мають намір використовувати парламентські розслідування, судові механізми та законодавчі повноваження, щоб стримувати дії президента. Він також заявив, що розраховує на підтримку частини республіканців, які готові виступати проти окремих рішень Трампа.

Шумер наголосив, що Сенат більше не буде підлаштовуватися під президента. Після перемоги демократів на виборах партія отримає контроль над обома палатами Конгресу, що дасть їй додаткові можливості для нагляду за адміністрацією та впливу на політику Білого дому.

Окремо лідер демократів пообіцяв домагатися завершення війни з Іраном. Він розкритикував дії Трампа та заявив про намір використати повноваження Конгресу, зокрема контроль над бюджетними видатками, щоб вплинути на подальші рішення адміністрації щодо військового конфлікту.

За підсумками проміжних виборів 3 листопада демократи здобули контроль над Сенатом і Палатою представників. Партія отримала щонайменше сім додаткових місць у Сенаті та здобула перемоги в низці штатів, де раніше переважали республіканці.

Новий склад Конгресу розпочне роботу в січні 2027 року. До цього часу республіканці зберігатимуть контроль над обома палатами.

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Теги: вибори у США США Дональд Трамп

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