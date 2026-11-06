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Європою прокотилася нова хвиля повідомлень про замінування літаків – Novinky

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Європою прокотилася нова хвиля повідомлень про замінування літаків – Novinky
Поліція Чехії перевірила дев'ять літаків в аеропорту Праги через повідомлення про вибухівку
фото: Novinky

Правоохоронці перевірили дев'ять літаків у Празі

У п'ятницю, 6 листопада, поліція Чехії перевірила дев'ять літаків в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі після анонімних повідомлень про нібито закладену вибухівку. Небезпечних предметів правоохоронці не виявили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на чеське видання Novinky.

За інформацією видання, погрози стосувалися чотирьох літаків, які прямували до чеської столиці, та ще п'яти, що готувалися до вильоту. Йшлося, зокрема, про рейси з Великої Британії, Іспанії та Данії.

Повідомлення про вибухові пристрої надійшло електронною поштою до кризової служби празького аеропорту. Поліція спільно з адміністрацією летовища запровадила додаткові заходи безпеки.

Речник президії поліції Чехії Йозеф Боцан повідомив, що фахівці, зокрема вибухотехніки, оглянули повітряні судна. За результатами перевірок жодного вибухового пристрою не знайшли.

Роботу аеропорту також ускладнював густий морозний туман. Через несприятливі погодні умови частина літаків кружляла над Прагою в очікуванні дозволу на посадку.

Правоохоронці зазначили, що заходи безпеки мали мінімальний вплив на звичайну роботу летовища. Обставини надходження анонімних погроз продовжують розслідувати.

Аналогічну погрозу отримав літак авіакомпанії Tarom, який виконував рейс із Праги до Бухареста. Повітряне судно благополучно приземлилося, а повідомлення про вибухівку виявилося неправдивим.

Протягом останніх днів подібні інциденти зафіксували в кількох європейських країнах. Зокрема, через повідомлення про бомби окремі рейси змінювали маршрути, а до перевірок залучали правоохоронців та військову авіацію.

За інформацією Associated Press, раніше цього тижня погрози стосувалися понад двох десятків авіарейсів. Правоохоронні органи різних країн розслідують обставини інцидентів.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» повідомляв про сім авіарейсів у Європі, які опинилися під загрозою через повідомлення про вибухівку. Погрози стосувалися рейсів між Дубліном і Римом, Гельсінкі й Римом, Міланом і Варшавою, Варшавою і Брюсселем, а також літаків, які прямували до Софії з Копенгагена, Мадрида та Лондона. Частину повітряних суден перенаправили до інших аеропортів. Під час перевірок вибухівки не виявили.

Також 3 листопада «Главком» писав про вимушену посадку літака Wizz Air у Будапешті через загрозу вибуху. Пасажирський літак прямував із Лондона до Софії, однак після повідомлення про можливу вибухівку змінив маршрут. Для його супроводу угорські військові підняли винищувач Gripen. Після посадки правоохоронці перевірили повітряне судно, але небезпечних предметів не знайшли.

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Теги: літак Wizz Air замінування погрози

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