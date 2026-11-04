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Вибори у США: американці вийшли на вулиці святкувати перемогу демократів (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибори у США: американці вийшли на вулиці святкувати перемогу демократів (відео)
США святкують політичний тріумф демократів
скриншот з відео

Перші результати проміжних виборів викликали хвилю ейфорії серед прихильників Демократичної партії, які сподіваються на завершення республіканського контролю над Конгресом

У Сполучених Штатах прихильники Демократичної партії почали святкувати результати проміжних виборів, які відбулися 3 листопада 2026 року. На тлі повідомлень про успіхи демократичних кандидатів американці зібралися на святкових заходах, висловлюючи радість через можливу зміну політичного балансу у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Особливу увагу привернули результати голосування в конкурентних штатах, де кандидати від Демократичної та Республіканської партій боролися за місця в Сенаті та Палаті представників. Саме результати цих перегонів визначають, яка політична сила контролюватиме американський Конгрес протягом наступних двох років.

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Для прихильників демократів вибори стали можливістю змінити розподіл сил у федеральній владі після двох років президентства Дональда Трампа. Втрата республіканцями парламентської більшості могла б суттєво ускладнити реалізацію законодавчих ініціатив Білого дому.

Водночас важливо розрізняти попередні результати голосування, прогнози переможців в окремих округах та остаточний розподіл місць у Конгресі. Сам факт святкувань серед прихильників Демократичної партії ще не означає офіційного підтвердження її перемоги в обох палатах.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

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Теги: США вибори у США Сенат США

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