Україна обговорила з оборонною компанією США постачання ракет для Patriot

Україна звернулася до Lockheed Martin із пропозицією стосовно Patriot і F-16

Під час переговорів також порушили питання обслуговування винищувачів F-16

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели переговори з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Головними темами зустрічі стали збільшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, стабільність поставок озброєння та технічне обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Американську делегацію очолив президент Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчес-молодший. Під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості стабільного постачання озброєння та розвитку довгострокової співпраці з компанією.

фото: Міністерство оборони України

фото: Міністерство оборони України

У Міноборони зазначили, що оборонні технології Lockheed Martin уже використовують для захисту України. Зокрема, йдеться про реактивні артилерійські системи HIMARS, винищувачі F-16 та ракети PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Окрему увагу під час переговорів приділили збільшенню постачання ракет-перехоплювачів PAC-3. Україна зацікавлена в масштабуванні їхнього виробництва та постачання для протидії російським балістичним ракетам.

Ще одним важливим питанням стало використання винищувачів F-16 українськими Повітряними силами. За інформацією Міністерства оборони, наразі ці літаки є одним із ключових засобів протидії російським реактивним безпілотникам.

Українська сторона також порушила питання розширення географії технічного обслуговування F-16. Зокрема, під час переговорів обговорили можливості локалізації відповідних робіт, щоб забезпечити належне обслуговування літаків та підтримувати їхню готовність до виконання бойових завдань.

«F-16 – частина української авіації. Україна налаштована на довгострокове партнерство з Lockheed Martin. Важливо нарощувати поставки озброєння та робити все, щоб якомога більше F-16 були в строю та працювали в українському небі», – наголосив Євгеній Хмара.

У Міністерстві оборони підкреслили, що Україна розраховує на взаємовигідну співпрацю з Lockheed Martin протягом наступних років.

Крім того, українська сторона висловила готовність ділитися з американськими партнерами унікальним бойовим досвідом. У відомстві зазначили, що такий обмін досвідом має допомогти спільно вдосконалювати оборонні технології та підвищувати їхню ефективність в умовах сучасної війни.