Стівен Кінг назвав несподівану причину авіаційного колапсу в США

У п'ятницю в США скасували майже 10 тис. рейсів і затримали понад 7 тис.

Письменник припустив, що американські літаки зупинили через прибуття інопланетян

Американський письменник Стівен Кінг відреагував на масштабний збій у роботі авіасполучення США жартом про прибульців. За його версією, інопланетяни вже приземлилися, а влада нібито приховує це, щоб не спровокувати всесвітню паніку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис письменника в X.

«Інопланетяни приземлилися. Це справжня причина зупинки польотів. Вони не хочуть викликати всесвітню паніку. Вони сліпі, але мають надзвичайно гострий слух», – написав Кінг 13 листопада. Останню фразу письменник сформулював у значно грубішій формі.

скрин: Stephen King / X

Жарт з'явився на тлі масштабного збою в американській авіації. 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало зупинити вильоти з усіх американських аеропортів через проблеми зі зв'язком і радіолокаційними системами, які використовують авіадиспетчери. Обмеження запровадили з міркувань безпеки. Міжнародні рейси, що прямували до США, обробляли в індивідуальному порядку.

За словами міністра транспорту США Шона Даффі, нестабільність у роботі радарів і комунікаційних систем почалася о 15:36 за східним часом. На той момент у небі перебувало понад 3500 літаків. Диспетчери застосували стандартні процедури безпеки, а повітряні судна поступово посадили. Загальнонаціональне обмеження скасували о 20:15 за східним часом – після більш ніж чотирьох годин зупинки.

Що спричинило авіаколапс у США

Спочатку посадовці говорили про перевантаження застарілої телекомунікаційної інфраструктури. 14 листопада Даффі уточнив, що проблему, ймовірно, спричинив новий маршрутизатор, встановлений підрядником FAA – компанією L3Harris. Роботи проводили під час планової заміни старої мідної лінії на оптоволоконну. Слідчі перевіряють, чи сталася помилка під час монтажу, чи причиною була несправність обладнання.

Перебої вплинули на 17 із 22 регіональних центрів управління повітряним рухом. За даними Reuters, системи зазнали перевантаження через велику кількість запитів на зв'язок. Водночас жоден центр не втрачав усіх каналів комунікації.

Міністр внутрішньої безпеки США Маркуейн Маллін заявив, що на той момент не було ознак кібератаки. Керівник FAA Браян Бедфорд 14 листопада також повідомив, що слідчі не виявили свідчень зловмисного втручання. Причини технічного збою ще з'ясовують.

Які наслідки авіаколапсу

За даними Reuters, у п'ятницю в США скасували майже 10 тис. рейсів і затримали понад 7 тис. У суботу проблеми з розкладом тривали: авіакомпанії скасували близько 4500 рейсів і затримали ще приблизно 4400, поки повітряні судна та екіпажі повертали на потрібні маршрути. Ці показники можуть змінюватися протягом дня.

Адміністратор FAA Браян Бедфорд очікує, що робота авіакомпаній переважно нормалізується до кінця неділі, 15 листопада. Міністр транспорту закликав Конгрес виділити $50 млрд на повне оновлення системи управління повітряним рухом. За його словами, без модернізації подібні інциденти можуть повторюватися.

Нагадаємо, 13 листопада «Главком» повідомляв, що США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини. Тоді FAA ще не оприлюднило технічної причини масштабного збою.