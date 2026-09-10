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Кремль відреагував на пропозицію України стосовно енергетичного перемир’я

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль відреагував на пропозицію України стосовно енергетичного перемир’я
Водночас речник Путіна повторив тезу Кремля про нібито готовність Росії до мирного врегулювання війни
фото: ДСНС

За словами Дмитра Пєскова, Київ нібито пропонує не довгострокове врегулювання війни

Кремль заявив, що Росія та Україна наразі не ведуть предметних переговорів щодо енергетичного перемир’я. Москва також назвала українську енергетику «слабким місцем» країни. Про це розповів речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» з посиланням на його коментар російським ЗМІ.

За словами Пєскова, Київ нібито пропонує не довгострокове врегулювання війни, а домовленість про припинення ударів саме в енергетичній сфері. «Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій галузі, яка є для них ахіллесовою п’ятою – в енергетиці», – заявив речник Кремля.

Пєсков також заявив, що енергетичне перемир’я наразі «предметно не обговорюється». Водночас речник Путіна повторив тезу Кремля про нібито готовність Росії до мирного врегулювання війни. За його словами, російські військові продовжують завдавати ударів по цілях в Україні «у відповідь на атаки Києва».

Заява Кремля пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль США щодо завершення війни. Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер нещодавно провели переговори в Москві та Києві. Президент України Володимир Зеленський після зустрічей заявив, що американська сторона представила кілька ідей щодо подальшого переговорного процесу. Водночас Росія продовжує завдавати ударів по українській інфраструктурі. 

Також розвідці стало відомом, що російські спецслужби можуть здійснити серію провокацій і терористичних актів на тимчасово окупованих територіях України під час проведення незаконних «виборів». Головною ціллю окупантів спецслужби вважають намір зірвати мирний процес. 

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Теги: росія енергетика війна Україна переговори Дмитро Пєсков

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