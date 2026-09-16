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Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»
Допомогу розраховано приблизно на 380 тисяч домогосподарств, які проживають у визначених прифронтових громадах
фото: glavcom.ua

Кошти на виплати вже зарезервовані, тож фінансування програми забезпечене

Мешканці визначених прифронтових громад можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 грн на підготовку до зими. Заявку можна подати через органи місцевого самоврядування, ЦНАП або Пенсійний фонд, а для громад у зоні 20–50 км від лінії бойового зіткнення – через місцеву владу чи військову адміністрацію. Подати заяву потрібно до 30 жовтня 2026 року. Про це передає «Главком» із посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна Українському радіо.

Хто може отримати 19 400 грн

Програма поширюється на мешканців визначених прифронтових громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Допомогу можуть отримати представники 11 категорій вразливості. Цього року немає обмеження, за яким виплата призначалася лише мешканцям будинків із пічним опаленням.

Домогосподарством може бути і одна людина. Наприклад, одинокий пенсіонер також може претендувати на допомогу, якщо відповідає умовам програми.

Від одного домогосподарства заявку може подати лише один представник.

Куди подавати заявку

Для мешканців громад у зоні 0–20 км від лінії бойового зіткнення передбачено кілька способів подачі:

  • до органу місцевого самоврядування;
  • до ЦНАПу;
  • до Пенсійного фонду.

У зоні 20–50 км заявку приймають органи місцевого самоврядування або місцеві військові адміністрації.

Подати заявку потрібно особисто. Це пов’язано, зокрема, з необхідністю ідентифікувати отримувача та визначити спосіб виплати.

Якщо людина перебуває на відповідній території, але планує евакуюватися, вона може подати заявку до виїзду. Якщо ж на момент початку програми людина вже виїхала та перебуває в іншому регіоні, претендувати на цю виплату вона не може.

Перелік громад, які належать до зон 0–20 та 20–50 км, можна перевірити на сайті Міністерства соціальної політики. 

Як отримати гроші

Отримувач сам обирає спосіб виплати.

Для мешканців зони 0–20 км передбачено:

  • банківський рахунок;
  • «Укрпошту».

Для мешканців зони 20–50 км:

  • банківський рахунок;
  • Western Union.

За словами Улютіна, після верифікації заявки виплату мають здійснити протягом п’яти робочих днів. Водночас перші виплати планували розпочати вже найближчим часом.

Заявки оброблятимуть у міру їх надходження, тому людям не потрібно чекати формування великих списків.

На що можна витратити 19 400 грн

Цього року уряд не встановлює конкретного переліку товарів чи послуг, на які можна витрачати гроші.

Домогосподарство самостійно визначає, що йому необхідно для проходження зими. Отримані кошти можна використати на власні потреби домогосподарства, пов’язані з підготовкою до зимового періоду.

Людей закликають не створювати черг

Кошти на виплати мешканцям зони 0–20 км уже перебувають на гуманітарному рахунку Міністерства соціальної політики в Національному банку.

Для зони 20–50 км кошти зарезервовані у міжнародних гуманітарних партнерів.

Загалом програмою планують охопити близько 380 тис. домогосподарств, або понад мільйон людей. Приблизно 120 тис. домогосподарств припадає на зону 0–20 км, ще 260 тис. – на зону 20–50 км.

Через це людей закликають не створювати черг і не наражати себе на небезпеку, якщо безпекова ситуація не дозволяє безпечно дістатися до місця подачі.

Заявки можна подавати до 30 жовтня 2026 року. У разі потреби термін можуть продовжити.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 січня 2027 року може зрости до 9 546 грн мінімальна зарплата в Україні. Відповідний показник передбачений проєктом державного бюджету на наступний рік, який ще має розглянути Верховна Рада.

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Теги: уряд Україна фінансування гроші

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