Мільярдер Пінчук розказав про далекобійну «ялтинську стратегію» Зеленського

Пінчук зазначив, що назва конференції «Ялтинська європейська стратегія» для нього насамперед пов’язана з Кримом

11-12 вересня у Києві пройшла щорічна конференція Ялтинська європейська стратегія

Мільярдер і засновник Ялтинської європейської стратегії (YES) Віктор Пінчук заявив, що стратегія президента Володимира Зеленського щодо Криму є «далекобійною». Про це він сказав під час щорічної конференції YES, яка 11–12 вересня проходить у Києві, передає кореспондент «Главкома».

Пінчук зазначив, що назва конференції «Ялтинська європейська стратегія» для нього насамперед пов’язана з Кримом. За його словами, Україна створила там «неймовірно болючу точку тиску» для Росії.

«Коли я кажу «Ялта», я думаю про Крим. Знаєте, Україна створила неймовірно болючу точку тиску для нашого ворога в Криму», – сказав Пінчук. Він порівняв стратегію YES із підходом Зеленського та зазначив, що між ними є суттєва відмінність.

«Так, ви знаєте, я люблю нашу Ялтинську європейську стратегію. Але мушу сказати абсолютно щиро: Ялтинська європейська стратегія президента Зеленського в Криму зараз виглядає ще більш вражаючою та потужною», – заявив бізнесмен. За словами Пінчука, обидві стратегії мають різний часовий горизонт.

«Наші дві стратегії мають одну велику відмінність. Наш проєкт – довгостроковий, а президент Зеленський – далекобійний. Але я вірю, що наші дві стратегії працюватимуть разом дуже ефективно», – сказав він.

Йдеться про підхід, за якого Україна прагне повернути Крим без масштабної наземної операції. Зокрема, ставка робиться на дипломатичний тиск, далекобійні удари по російських військових об’єктах та інфраструктурі на півострові, а також подальшу міжнародну ізоляцію Росії.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти.

Варто зазначити, що Україна проводить операцію зі звільнення окупованого Криму без сухопутного наступу, дистанційно уражаючи об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури, які використовують російські війська.

За його словами, українська стратегія полягає у створенні умов, за яких російським військам буде дедалі складніше утримувати півострів. Зокрема, Сили оборони завдають ударів по енергетичних об'єктах та паливних ресурсах, необхідних для роботи окупаційної військової інфраструктури.