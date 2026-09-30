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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення ППО та F-16

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення ППО та F-16
Зеленський подякував Стуббу за готовність Фінляндії допомагати Україні.
фото: Офіс президента України

Сторони обговорили потреби України після нових російських ударів по містах і громадах

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Сторони обговорили ситуацію після нових російських ударів та можливості посилення української протиповітряної оборони й винищувальної авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Глава держави зазначив, що детально поінформував фінського колегу про наслідки російських атак та нову хвилю ударів по українських містах і громадах.

За словами Зеленського, майже всю добу в Києві та інших містах і регіонах України тривала повітряна тривога. Він також повідомив про постійну загрозу застосування Росією реактивних безпілотників, а вночі – про удари балістичними ракетами.

«Говорив із Президентом Фінляндії Алексом Стуббом. Детально поінформував його про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору проти наших міст і громад», – написав Зеленський.

Окремо президенти обговорили, яка саме підтримка може найбільш відчутно посилити український захист. «Обговорили з Алексом, що саме може найбільш відчутно підтримати наш захист, посилити наші F-16 та ППО загалом», – зазначив глава держави.

Фінляндія вже бере участь у підтримці української протиповітряної оборони. У серпні Зеленський і Стубб під час зустрічі в межах саміту Україна – Північна Європа та Балтія обговорювали посилення ППО та захист від балістичних ракет. Тоді Стубб заявив, що Фінляндія готує новий пакет оборонної допомоги та підтримку української енергетики напередодні зими.

Напередодні, 29 вересня, Зеленський також обговорював із представниками Данії додаткову оборонну підтримку. Зокрема, йшлося про засоби ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет.

Питання посилення української ППО залишається одним із ключових напрямів переговорів Києва із союзниками на тлі російських повітряних атак.

Варто нагадати, що Росія під час чергової масованої атаки зосередила основний удар по енергетичній інфраструктурі Києва та Київської області. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків, а екстрені та ремонтні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

 

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Теги: Фінляндія літак Володимир Зеленський Україна системи ППО

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