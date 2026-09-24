Зеленський розкрив кількість балістики, збитої під час нічної атаки

Президент заявив, що ППО знешкодила 60% балістичних ракет, однак Україні досі бракує боєприпасів

Під час нової масованої атаки вночі 24 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 60% балістичних ракет, які ворог запустив по Україні. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що результат міг би бути вищим за наявності більшої кількості ракет для ППО, повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву журналістам в Нью-Йорку.

За словами глави держави, вночі Росія здійснила одразу три хвилі балістичних атак. Після обстрілу Зеленський обговорив ситуацію з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком.

Президент зазначив, що цього разу вдалося знешкодити 60% ворожої балістики, однак Україна прагне значно вищого показника. Зеленський також визнав, що протягом року були атаки, під час яких українські сили могли перехопити лише близько 10% балістичних ракет, а іноді – жодної.

«І не тому, що в когось не вистачає досвіду. У когось не вистачає ракет», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що уже звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти Україні з ракетами для протиповітряної оборони. Українська сторона знає про обмежені запаси відповідних боєприпасів у США та інших союзників, зокрема на тлі війни на Близькому Сході. Водночас Київ розраховує на подальше посилення української ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня Росія атакувала також Київ та Одесу. У столиці внаслідок удару загинули двоє людей, щонайменше восьмеро постраждали, а руйнування та пожежі зафіксували у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах. Зокрема, влучання сталося поруч із пологовим будинком, також було зруйновано приватний будинок та пошкоджено складські й адміністративні будівлі.

В Одесі російська атака пошкодила медичний заклад, школу та десять житлових будинків. У медзакладі пошкоджено дах і частину верхнього поверху, а вибуховою хвилею вибило вікна у навколишніх будинках та школі. За попередніми даними, люди не постраждали.