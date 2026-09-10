Прикордонники розкрили деталі атаки на пункт пропуску «Старокозаче»

Після атаки пропускні операції на пункті відновили того ж дня

Під час атаки на пункт пропуску «Старокозаче» на українсько-молдовському кордоні в ніч проти 9 вересня загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. КПП відновив пропускні операції того ж дня о 14:30. Про це «Главкому» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко уточнив, що противник вдарив не лише по пункту пропуску, а й по прилеглій території. Водночас ДПСУ власними силами облаштувала окремі місця, де під час обстрілу перебували цивільні та представники контролюючих служб.

«Я не буду розкривати деякі моменти, але в цілому, хоч облаштування подібних місць не відноситься до нашої задачі, власними силами Державна прикордонна служба зробила окремі місця, де в тому числі перебували під час обстрілу і цивільні, і представники контролюючих служб», – розповів Демченко.

За словами речника, під час обстрілу «Старокозачого», а також інших пунктів пропуску – «Виноградівки», «Табаків», «Орлівки» та «Рені» – у разі загрози обстрілу або польоту ударних засобів противника поблизу пункту пропуску пропускні операції призупиняються.

У такому разі склад прикордонного наряду максимально швидко діє, щоб вивести людей за межі пункту пропуску та розосередити їх, аби не допустити масового скупчення.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками пункт пропуску «Старокозаче» на українсько-молдовському кордоні. Унаслідок удару були пошкоджені інфраструктура КПП та прилегла територія, є загиблі та постраждалі. Через атаку пропускні операції тимчасово призупинили.

Це не перша атака на прикордонну інфраструктуру Одещини останніми тижнями. Раніше російські війська двічі за тиждень атакували пункт пропуску «Орлівка». Після першого удару в ніч проти 1 вересня його роботу відновили 2 вересня, однак у ніч проти 6 вересня КПП знову тимчасово припинив роботу через чергову атаку.